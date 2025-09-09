Nội dung vụ án thể hiện, lúc 7 giờ 20 phút ngày 4-5-2024, tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu hành lý xách tay của khách xuất cảnh, lực lượng an ninh Sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện Kim Byunghee cất giấu trong quần lót 7 gói nylon chứa viên nén màu hồng và 3 gói nylon chứa tinh thể không màu là ma túy để vận chuyển về Hàn Quốc.



Lực lượng an ninh sân bay tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Kim Byunghee và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM để điều tra, làm rõ.

Bị cáo tại toà

Tại cơ quan điều tra, Kim Byunghee khai từ khoảng năm 2022 đến ngày 4-5-2024, Kim Byunghee thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam để công tác. Khoảng cuối tháng 4-2024, thông qua mạng xã hội Telegram, Kim Byunghee biết được 1 người đàn ông Hàn Quốc (không rõ lai lịch) cần tìm người đến Việt Nam để vận chuyển ma túy về Hàn Quốc. Sau khi thỏa thuận, người này yêu cầu Kim đến Việt Nam rồi nhận 2.700 viên ma túy tổng hợp và 315 gam ma túy, loại Ketamine để vận chuyển về Hàn Quốc, xong việc thì Kim Byunghee sẽ được trả khoảng 1 tỉ đồng.

Kim đồng ý và theo chỉ đạo của người đàn ông này, ngày 1-5-2024, Kim Byunghee nhập cảnh vào Việt Nam và ở tại căn hộ dịch vụ cho thuê tại tòa nhà Metropole Thủ Thiêm. Đến khoảng 22 giờ ngày 2-5-2024, Kim Byunghee đi đến khu vực gần siêu thị GS25 thuộc tháp Opera, tòa nhà Metropole Thủ Thiêm gặp một người đàn ông (không rõ lai lịch) mặc áo Grab và đeo khẩu trang nhận 1 hộp giấy chứa ma túy, Kim kiểm tra thì thấy bên trong có 7 gói nylon, mỗi gói chứa nhiều viên nén màu hồng và 3 gói nylon chứa tinh thể không màu. Sau đó, Kim Byunghee đặt vé máy bay về nước thì bị bắt.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".