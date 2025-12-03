Tối 3-12, trong vai một người đang thất tình cần làm bùa yêu nhằm níu kéo tình cảm với bạn gái, phóng viên Báo Người Lao Động đã nhắn tin với tài khoản TikTok "Thầy Trung Cà Mau" nhờ giúp đỡ.

Chủ tài khoản TikTok "Thầy Trung Cà Mau" giới thiệu trên trang cá nhân về khả năng gỡ bùa yêu, bùa đánh đề

Sau khi đọc tin nhắn, người này không chỉ đồng ý giúp đỡ mà còn cho hay làm bùa yêu chỉ cần hình, họ tên của bạn gái là có thể làm được nhưng phải trả 1,5 triệu đồng. Trong tâm trạng đang hoang mang, phóng viên tiếp tục đặt vấn đề muốn gặp trực tiếp để làm bùa yêu thì chủ tài khoản TikTok "Thầy Trung Cà Mau" cho hay không nhận làm tại nhà.

Chủ tài khoản "Thầy Trung Cà Mau" đưa ra mức giá để làm bùa yêu

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó, tài khoản TikTok có tên "Thầy Trung Cà Mau" đăng tải đoạn clip ngắn kèm theo dòng chữ: "Công sức thầy đã thành công. Đòi nợ, lm (làm – phóng viên) ăn, bùa dơ, bùa ăn nói, trói duyên".

Đoạn clip này đã thu hút rất nhiều lượt thích cùng bình luận từ người dùng mạng xã hội. Tài khoản có tên csms169 bình luận "phép làm ăn bên thầy ok lắm nhe mọi người"; người dùng tên phươnghung19192 chia sẻ: "thầy ơi con lấy được nợ rồi" hay "vợ con bỏ người thứ 3 rồi…".

Trên trang cá nhân của mình, tài khoản "Thầy Trung Cà Mau" còn đăng dòng thông tin giới thiệu "Gỡ bùa you (yêu – phóng viên), bùa đánh đề, banh bóng… Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng chủ tài khoản trên là một thanh niên ở xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo của Đảng ủy xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau, cho biết sẽ chỉ đạo ngành chức năng xác minh thông tin mà mạng xã hội đang lan truyền. "Nếu chủ tài khoản trên là người ở địa phương mà tuyên truyền mê tín dị đoan thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định" – vị này thông tin thêm.



