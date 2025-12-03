HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ tài khoản TikTok "Thầy Trung Cà Mau" ra giá làm bùa yêu 1,5 triệu đồng

Vân Du

(NLĐO) – Chủ tài khoản TikTok "Thầy Trung Cà Mau" ra giá và điều kiện cần thiết để làm bùa yêu khi phóng viên đặt vấn đề

Tối 3-12, trong vai một người đang thất tình cần làm bùa yêu nhằm níu kéo tình cảm với bạn gái, phóng viên Báo Người Lao Động đã nhắn tin với tài khoản TikTok "Thầy Trung Cà Mau" nhờ giúp đỡ.

Chủ tài khoản TikTok "Thầy Trung Cà Mau" ra giá làm bùa yêu - Ảnh 1.

Chủ tài khoản TikTok "Thầy Trung Cà Mau" giới thiệu trên trang cá nhân về khả năng gỡ bùa yêu, bùa đánh đề

Sau khi đọc tin nhắn, người này không chỉ đồng ý giúp đỡ mà còn cho hay làm bùa yêu chỉ cần hình, họ tên của bạn gái là có thể làm được nhưng phải trả 1,5 triệu đồng. Trong tâm trạng đang hoang mang, phóng viên tiếp tục đặt vấn đề muốn gặp trực tiếp để làm bùa yêu thì chủ tài khoản TikTok "Thầy Trung Cà Mau" cho hay không nhận làm tại nhà.

Chủ tài khoản TikTok "Thầy Trung Cà Mau" ra giá làm bùa yêu - Ảnh 2.

Chủ tài khoản "Thầy Trung Cà Mau" đưa ra mức giá để làm bùa yêu

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó, tài khoản TikTok có tên "Thầy Trung Cà Mau" đăng tải đoạn clip ngắn kèm theo dòng chữ: "Công sức thầy đã thành công. Đòi nợ, lm (làm – phóng viên) ăn, bùa dơ, bùa ăn nói, trói duyên".

Đoạn clip này đã thu hút rất nhiều lượt thích cùng bình luận từ người dùng mạng xã hội. Tài khoản có tên csms169 bình luận "phép làm ăn bên thầy ok lắm nhe mọi người"; người dùng tên phươnghung19192 chia sẻ: "thầy ơi con lấy được nợ rồi" hay "vợ con bỏ người thứ 3 rồi…".

Trên trang cá nhân của mình, tài khoản "Thầy Trung Cà Mau" còn đăng dòng thông tin giới thiệu "Gỡ bùa you (yêu – phóng viên), bùa đánh đề, banh bóng… Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng chủ tài khoản trên là một thanh niên ở xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo của Đảng ủy xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau, cho biết sẽ chỉ đạo ngành chức năng xác minh thông tin mà mạng xã hội đang lan truyền. "Nếu chủ tài khoản trên là người ở địa phương mà tuyên truyền mê tín dị đoan thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định" – vị này thông tin thêm.


Tin liên quan

Biến tướng bùa ngải trên mạng

Biến tướng bùa ngải trên mạng

Các loại “bùa yêu”, “bùa cầu tài”, “bùa đòi nợ”… đang được phù phép thành một dạng hàng hóa tâm linh trên TikTok, Facebook, Zalo.

Bị đánh đập, treo lên cây do bị nghi làm bùa ngải khiến người khác tử vong

(NLĐO) - Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ hai vợ chồng bị hành hung tập thể do bị nghi làm bùa ngải hại người khác tử vong

Xử lý những ảo tưởng về "bùa hộ thân"

Hệ lụy của sự tự tin tới độ tự mãn về "lợi thế được nể nang" thì báo chí nhiều lần đưa tin...

mạng xã hội Tiktok Cà Mau mê tín dị đoan bùa yêu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo