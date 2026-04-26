Chủ thương hiệu đậu phộng Tân Tân kháng cáo kêu oan

Ngày 26-4, TAND Khu vực 16 TPHCM vừa ban hành thông báo về việc nhận đơn kháng cáo của các bị cáo Trần Quốc Tân (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Tân), Trần Quốc Tuấn và Châu Ngọc Phụng.

Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm vào ngày 13-4.

Trước đó, ngày 13-4, tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Tân tổng cộng 3 năm 9 tháng tù, gồm 2 năm 6 tháng tù về tội trốn thuế và 1 năm 3 tháng tù về tội không chấp hành án. Hai bị cáo Trần Quốc Tuấn và Châu Ngọc Phụng mỗi người bị tuyên 9 tháng tù, cùng về tội không chấp hành án.

Theo nội dung vụ án, tháng 7-2011, ông Tân ký hợp đồng chuyển nhượng hơn 3,6 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Tân Tân cho bà Nguyễn Thị Thanh với giá 36,6 tỉ đồng, tương ứng 45,83% cổ phần. Tuy nhiên, sau đó ông Tân không thực hiện các yêu cầu của cổ đông này liên quan đến việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường và cung cấp thông tin hoạt động doanh nghiệp.

Đến tháng 9-2018, TAND tỉnh Bình Dương (cũ) tuyên buộc công ty phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường, đồng thời cung cấp các tài liệu theo quy định cho bà Thanh. Dù vậy, các thành viên HĐQT vẫn không chấp hành bản án.

Sau đó, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã kiến nghị khởi tố các cá nhân liên quan về hành vi không chấp hành án.

Ngoài ra, từ tháng 7-2015 đến 11-2022, các bị cáo bị xác định đã cho thuê nhà xưởng, kho bãi thuộc công ty, phát sinh doanh thu khoảng 1,9 tỉ đồng nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế. Bên cạnh đó, trong năm 2014, công ty có hoạt động bán hàng, thu phí gia công nhưng không ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán, dẫn đến số tiền trốn thuế khoảng 1,5 tỉ đồng.

Tổng số tiền trốn thuế được xác định khoảng 3,4 tỉ đồng. Cơ quan tố tụng cho rằng hành vi này đã đủ yếu tố cấu thành tội trốn thuế theo quy định.

Hiện vụ án đang chờ được xét xử phúc thẩm.