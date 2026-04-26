HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Chủ thương hiệu đậu phộng Tân Tân kháng cáo kêu oan

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Sau án sơ thẩm, cựu Giám đốc Công ty Tân Tân cùng 2 người thân kháng cáo kêu oan vụ không chấp hành án và trốn thuế

Ngày 26-4, TAND Khu vực 16 TPHCM vừa ban hành thông báo về việc nhận đơn kháng cáo của các bị cáo Trần Quốc Tân (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Tân), Trần Quốc Tuấn và Châu Ngọc Phụng.

Chủ thương hiệu đậu phộng Tân Tân kháng cáo vụ án trốn thuế và không chấp hành án - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm vào ngày 13-4.

Trước đó, ngày 13-4, tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Tân tổng cộng 3 năm 9 tháng tù, gồm 2 năm 6 tháng tù về tội trốn thuế và 1 năm 3 tháng tù về tội không chấp hành án. Hai bị cáo Trần Quốc Tuấn và Châu Ngọc Phụng mỗi người bị tuyên 9 tháng tù, cùng về tội không chấp hành án.

Theo nội dung vụ án, tháng 7-2011, ông Tân ký hợp đồng chuyển nhượng hơn 3,6 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Tân Tân cho bà Nguyễn Thị Thanh với giá 36,6 tỉ đồng, tương ứng 45,83% cổ phần. Tuy nhiên, sau đó ông Tân không thực hiện các yêu cầu của cổ đông này liên quan đến việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường và cung cấp thông tin hoạt động doanh nghiệp.

Đến tháng 9-2018, TAND tỉnh Bình Dương (cũ) tuyên buộc công ty phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường, đồng thời cung cấp các tài liệu theo quy định cho bà Thanh. Dù vậy, các thành viên HĐQT vẫn không chấp hành bản án.

Sau đó, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã kiến nghị khởi tố các cá nhân liên quan về hành vi không chấp hành án.

Ngoài ra, từ tháng 7-2015 đến 11-2022, các bị cáo bị xác định đã cho thuê nhà xưởng, kho bãi thuộc công ty, phát sinh doanh thu khoảng 1,9 tỉ đồng nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế. Bên cạnh đó, trong năm 2014, công ty có hoạt động bán hàng, thu phí gia công nhưng không ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán, dẫn đến số tiền trốn thuế khoảng 1,5 tỉ đồng.

Tổng số tiền trốn thuế được xác định khoảng 3,4 tỉ đồng. Cơ quan tố tụng cho rằng hành vi này đã đủ yếu tố cấu thành tội trốn thuế theo quy định.

Hiện vụ án đang chờ được xét xử phúc thẩm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo