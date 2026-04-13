Chủ thương hiệu đậu phộng nổi tiếng Tân Tân lãnh án tù

Ngày 13-4, TAND Khu vực 16- TP HCM tuyên phạt ông Trần Duy Tân (67 tuổi) tổng cộng 3 năm 9 tháng tù về các tội không chấp hành án và trốn thuế.

Toàn cảnh phiên toà. Ảnh: HĐ

Theo bản án, ông Tân bị tuyên 1 năm 3 tháng tù về tội không chấp hành án và 2 năm 6 tháng tù về tội trốn thuế. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành 3 năm 9 tháng tù giam.

Liên quan vụ án, bà Châu Ngọc Phụng (55 tuổi) – vợ ông Tân – và Trần Quốc Tuấn (58 tuổi) – em ruột ông Tân – cùng bị tuyên 9 tháng tù về tội không chấp hành án.

Tân Tân từng là doanh nghiệp chế biến đậu phộng nổi tiếng nhiều thập niên trước. Thời kỳ phát triển mạnh, công ty có hơn 140 nhà phân phối, khoảng 40.000 điểm bán lẻ tại các siêu thị, trung tâm thương mại trên cả nước, chiếm khoảng 80% thị phần nội địa và xuất khẩu sang nhiều thị trường như Mỹ, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Thụy Điển...

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: HĐ

Theo cáo trạng, ngày 5-7-2011, ông Tân ký hợp đồng chuyển nhượng 3.666.666 cổ phần cá nhân cho bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi, ngụ TPHCM) với giá 36,6 tỉ đồng (tương đương 10.000 đồng/cổ phần). Sau đó, Công ty Tân Tân cấp giấy chứng nhận cho bà Thanh sở hữu 45,83% cổ phần.

Tuy nhiên, sau khi trở thành cổ đông lớn, bà Thanh nhiều lần yêu cầu Hội đồng quản trị (HĐQT) triệu tập đại hội cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT và đề nghị cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty nhưng không được đáp ứng. Tháng 11-2015, bà Thanh khởi kiện vụ việc tại TAND tỉnh Bình Dương.

Ngày 27-9-2018, tòa án tuyên buộc HĐQT Công ty Tân Tân – gồm vợ chồng ông Tân và ông Tuấn – phải triệu tập đại hội cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT theo quy định. Đồng thời, công ty (do ông Tân làm đại diện pháp luật) phải cho bà Thanh tiếp cận, trích lục sổ sách, biên bản, nghị quyết HĐQT và báo cáo tài chính định kỳ.

Sau khi bản án có hiệu lực, ngày 14-6-2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương ra quyết định thi hành án. Tuy nhiên, ông Tân, bà Phụng và ông Tuấn không chấp hành dù có điều kiện thực hiện. Đến tháng 9-2020, cơ quan thi hành án ra quyết định cưỡng chế, nhưng các bị cáo vẫn không thực hiện. Sau đó, cơ quan thi hành án kiến nghị khởi tố vụ án hình sự về hành vi không chấp hành án.

Ngoài ra, cáo trạng xác định từ tháng 7-2015 đến 11-2022, ông Tân cho thuê nhà xưởng, kho bãi thuộc sở hữu cá nhân tại khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay thuộc TPHCM) – cũng là trụ sở Công ty Tân Tân – cho nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng.

Trong quá trình cho thuê, ông Tân chỉ lập phiếu thu tiền mặt, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không kê khai và không nộp thuế theo quy định, dẫn đến hành vi trốn thuế.

Theo cơ quan tố tụng, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan thi hành án và trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước nên cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.