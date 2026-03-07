Chủ tịch ACB gây sốt mạng xã hội với clip tặng kem cho nhân viên nữ dịp 8-3

Trong khi các video clip Chủ tịch "soái ca" của Ngân hàng Á Châu (ACB) là ông Trần Hùng Huy đi chúc Tết và lì xì cho cán bộ nhân viên ngân hàng chưa hết viral thì mạng xã hội cuối tuần lại "dậy sóng" với một video mới.

Trong đó, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy xuất hiện với những ly kem trên tay, lần lượt phát kem và gửi lời chúc 8-3 đến các nữ nhân viên của ngân hàng này trong không khí rất vui vẻ.

Theo tìm hiểu, video này được ghi lại trong một sự kiện nội bộ của ngân hàng ACB vào chiều 6-3 tại trụ sở ngân hàng ACB nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8-3. Điểm đặc biệt của hoạt động là Chủ tịch HĐQT Trần Hùng Huy, Tổng giám đốc Từ Tiến Phát cùng lãnh đạo ngân hàng tham gia phát kem, tặng hoa, gửi lời chúc đến các nhân viên nữ trong suốt 3 giờ.

Chủ tịch ACB tặng kem cho cán bộ nữ ngân hàng dịp 8-3. Nguồn: ACB

Trong giới ngân hàng, Chủ tịch Trần Hùng Huy vốn được xem là một lãnh đạo có phong cách khá trẻ trung và gần gũi với nhân viên.

Ông thường xuất hiện trong các chương trình nội bộ của ACB với nhiều vai trò từ tham gia biểu diễn văn nghệ, nhảy cùng nhân viên hay trực tiếp giao lưu trên sân khấu trong các sự kiện nội bộ. Nhiều tiết mục của vị chủ tịch này từng gây chú ý trên mạng xã hội.

Ông Trần Hùng Huy sinh năm 1978, là con trai của ông Trần Mộng Hùng, nhà sáng lập ACB. Năm 2012, ông trở thành Chủ tịch HĐQT ACB khi mới 34 tuổi, là chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam thời điểm đó.

Ông Huy tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman (Mỹ), sau đó lấy bằng MBA và bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate (Mỹ).

Những năm gần đây, ACB duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và thường nằm trong nhóm ngân hàng tư nhân dẫn đầu.

Theo ACB, năm 2026 đánh dấu một giai đoạn phát triển mới khi ngân hàng bắt đầu triển khai chiến lược mới trên toàn hệ thống. Trở thành tập đoàn tài chính hiệu quả, mang các giải pháp tài chính cá nhân hoá toàn diện đến từng khách hàng thông qua trải nghiệm liền mạch tích hợp, được dẫn dắt bởi công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Nhiều lãnh đạo ACB tham gia hoạt động nội bộ, tặng kem, hoa cho nhân viên nữ dịp 8-3



