Chủ tịch ACB gây sốt mạng xã hội với clip tặng kem cho nhân viên nữ dịp 8-3

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chủ tịch ACB gây sốt mạng xã hội với clip tặng kem cho nhân viên nữ dịp 8-3

Thái Phương

(NLĐO) – Những clip lì xì đầu năm và mới đây là clip tặng kem, gửi lời chúc tới nữ cán bộ nhân viên của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy gây sốt trên mạng xã hội.

Trong khi các video clip Chủ tịch "soái ca" của Ngân hàng Á Châu (ACB) là ông Trần Hùng Huy đi chúc Tết và lì xì cho cán bộ nhân viên ngân hàng chưa hết viral thì mạng xã hội cuối tuần lại "dậy sóng" với một video mới. 

Trong đó, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy xuất hiện với những ly kem trên tay, lần lượt phát kem và gửi lời chúc 8-3 đến các nữ nhân viên của ngân hàng này trong không khí rất vui vẻ.

Theo tìm hiểu, video này được ghi lại trong một sự kiện nội bộ của ngân hàng ACB vào chiều 6-3 tại trụ sở ngân hàng ACB nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8-3. Điểm đặc biệt của hoạt động là Chủ tịch HĐQT Trần Hùng Huy, Tổng giám đốc Từ Tiến Phát cùng lãnh đạo ngân hàng tham gia phát kem, tặng hoa, gửi lời chúc đến các nhân viên nữ trong suốt 3 giờ.

Chủ tịch ACB tặng kem cho cán bộ nữ ngân hàng dịp 8-3. Nguồn: ACB

Trong giới ngân hàng, Chủ tịch Trần Hùng Huy vốn được xem là một lãnh đạo có phong cách khá trẻ trung và gần gũi với nhân viên. 

Ông thường xuất hiện trong các chương trình nội bộ của ACB với nhiều vai trò từ tham gia biểu diễn văn nghệ, nhảy cùng nhân viên hay trực tiếp giao lưu trên sân khấu trong các sự kiện nội bộ. Nhiều tiết mục của vị chủ tịch này từng gây chú ý trên mạng xã hội.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy gây sốt với hoạt động tri ân nhân viên nữ 2026 - Ảnh 2.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy tặng kem cho cán bộ nữ ngân hàng

Ông Trần Hùng Huy sinh năm 1978, là con trai của ông Trần Mộng Hùng, nhà sáng lập ACB. Năm 2012, ông trở thành Chủ tịch HĐQT ACB khi mới 34 tuổi, là chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam thời điểm đó. 

Ông Huy tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman (Mỹ), sau đó lấy bằng MBA và bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate (Mỹ).

Những năm gần đây, ACB duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và thường nằm trong nhóm ngân hàng tư nhân dẫn đầu.

Theo ACB, năm 2026 đánh dấu một giai đoạn phát triển mới khi ngân hàng bắt đầu triển khai chiến lược mới trên toàn hệ thống. Trở thành tập đoàn tài chính hiệu quả, mang các giải pháp tài chính cá nhân hoá toàn diện đến từng khách hàng thông qua trải nghiệm liền mạch tích hợp, được dẫn dắt bởi công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

img
img
img
img

Nhiều lãnh đạo ACB tham gia hoạt động nội bộ, tặng kem, hoa cho nhân viên nữ dịp 8-3


Tin liên quan

Nhiều người tá hỏa vì bất ngờ bị khóa ứng dụng ngân hàng

Nhiều người tá hỏa vì bất ngờ bị khóa ứng dụng ngân hàng

(NLĐO) – Các ứng dụng ngân hàng số sẽ tự động đăng xuất hoặc tạm ngừng hoạt động nếu phát hiện thiết bị của khách hàng có dấu hiệu rủi ro về bảo mật.

Điện thoại "bẻ khoá" muốn tiếp tục sử dụng app ngân hàng, phải làm sao?

(NLĐO) - Nếu điện thoại có dấu hiệu rủi ro, người dân nên thay đổi sang thiết bị nguyên bản, đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật...

Một ngân hàng dự báo giá vàng có thể lên 6.000 USD/ounce, dầu khó vượt 100 USD/thùng

(NLĐO) – Chuyên gia UOB nâng dự báo giá vàng lên 5.400 USD/ounce trong quý II và có thể đạt 6.000 USD/ounce vào quý I/2027

tổng giám đốc nhân viên ngân hàng chủ tịch ACB chủ tịch trần hùng huy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo