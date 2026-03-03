Điện thoại "bẻ khoá" muốn tiếp tục sử dụng app ngân hàng, phải làm sao?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Điện thoại "bẻ khoá" muốn tiếp tục sử dụng app ngân hàng, phải làm sao?

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Nếu điện thoại có dấu hiệu rủi ro, người dân nên thay đổi sang thiết bị nguyên bản, đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật...

Từ ngày 1-3, nhiều ngân hàng đã đồng loạt siết chặt điều kiện sử dụng dịch vụ ngân hàng số, theo quy định tại Thông tư 77/2025 của Ngân hàng Nhà nước về an toàn, bảo mật khi cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng.

Theo đó, các tổ chức tín dụng đã chính thức dừng cung cấp Mobile Banking trên những thiết bị bị đánh giá có rủi ro bảo mật.

Vietcombank cho biết đã ngừng cung cấp dịch vụ VCB Digibank và VCB DigiBiz đối với các thiết bị có dấu hiệu mất an toàn. Cụ thể, ngân hàng không chấp nhận thiết bị sử dụng môi trường giả lập (emulator), máy ảo, trình gỡ lỗi (debugger) hoặc các công cụ can thiệp kỹ thuật để chạy ứng dụng.

Ngoài ra, các trường hợp ứng dụng bị chèn mã từ bên ngoài (hook), bị chỉnh sửa, can thiệp hoặc đóng gói lại (repacking) cũng bị hệ thống tự động từ chối truy cập.

Đại diện Vietcombank khuyến cáo khách hàng sử dụng thiết bị chính hãng, hệ điều hành nguyên bản và chỉ cài đặt ứng dụng từ kho chính thức như App Store hoặc Google Play. Khi cập nhật phiên bản mới nhất của VCB Digibank hoặc VCB DigiBiz, nếu hệ thống phát hiện thiết bị có dấu hiệu rủi ro, ứng dụng sẽ hiển thị cảnh báo và tự động thoát để bảo vệ tài khoản.

Về hướng xử lý, Vietcombank cho biết khách hàng nên chuyển sang thiết bị khác đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật của nhà sản xuất. Nếu tiếp tục sử dụng thiết bị cũ, người dùng cần liên hệ nhà sản xuất hoặc đơn vị sửa chữa để được kiểm tra, khôi phục tình trạng nguyên bản.

Đại diện một ngân hàng khác cũng khuyến cáo với thiết bị từng bị bẻ khóa hoặc can thiệp hệ thống, người dùng có thể thử khôi phục cài đặt gốc hoặc cập nhật phần mềm mới nhất để giảm thiểu rủi ro.

Ngân hàng hướng dẫn kiểm tra rủi ro bảo mật cho ứng dụng ngân hàng 2026 - Ảnh 2.

Đến nay, một loạt ngân hàng như Vietcombank, Agribank, BIDV, Eximbank... đã thông báo tới khách hàng về quy định mới tại Thông tư 77/2025.

Không chỉ ngân hàng, ví điện tử Zalopay cũng vừa thông báo sẽ triển khai nâng cấp tiêu chuẩn an toàn giao dịch và hệ thống bảo mật trên ứng dụng này. 

Cụ thể, ứng dụng Zalopay sẽ tự động thoát hoặc dừng hoạt động và xuất hiện thông báo lý do trên màn hình để bảo vệ tài khoản và thông tin giao dịch của khách hàng nếu phát hiện thiết bị có dấu hiệu mất an toàn, như: đã bị can thiệp hệ thống (root, jailbreak hoặc mở khóa bootloader); thiết bị đang chạy trên trình giả lập, máy ảo hoặc có bật các công cụ can thiệp kỹ thuật (debugger, ADB, chế độ nhà phát triển); ứng dụng bị chỉnh sửa hoặc đóng gói lại không chính thức.

"Người dùng chỉ sử dụng thiết bị chính hãng, hệ điều hành nguyên bản. Không can thiệp kỹ thuật vào thiết bị. Chỉ cài đặt ứng dụng từ nguồn chính thức. Đồng thời thường xuyên cập nhật phiên bản Zalopay mới nhất trên Apple App Store hoặc Google Play Store. Người dùng nên tắt các tính năng dành cho nhà phát triển (Developer Options) khi giao dịch" - đại diện Zalopay khuyến cáo.

Tin liên quan

Hàng loạt ngân hàng ra thông báo nóng trước ngày 1-3, liên quan điện thoại giao dịch

Hàng loạt ngân hàng ra thông báo nóng trước ngày 1-3, liên quan điện thoại giao dịch

(NLĐO) – BIDV, Agribank, Eximbank đồng loạt thông báo dừng dịch vụ trên các thiết bị di động nếu chúng không đáp ứng quy định giao dịch

Từ 1-3, hộ kinh doanh làm gì để chuyển sang tên tài khoản ngân hàng chính chủ?

(NLĐO) – Từ ngày 1-3, tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh và phải trùng khớp với tên trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Có 33% người trưởng thành gửi tiết kiệm tại ngân hàng

(NLĐO)- Tỉ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng đạt 86,97%, có 33% người trưởng thành có tiết kiệm gửi tại ngân hàng trong 12 tháng qua.

ngân hàng ứng dụng ngân hàng Mobile Banking
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo