Điện thoại "bẻ khoá" muốn tiếp tục sử dụng app ngân hàng, phải làm sao?

Từ ngày 1-3, nhiều ngân hàng đã đồng loạt siết chặt điều kiện sử dụng dịch vụ ngân hàng số, theo quy định tại Thông tư 77/2025 của Ngân hàng Nhà nước về an toàn, bảo mật khi cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng.

Theo đó, các tổ chức tín dụng đã chính thức dừng cung cấp Mobile Banking trên những thiết bị bị đánh giá có rủi ro bảo mật.

Vietcombank cho biết đã ngừng cung cấp dịch vụ VCB Digibank và VCB DigiBiz đối với các thiết bị có dấu hiệu mất an toàn. Cụ thể, ngân hàng không chấp nhận thiết bị sử dụng môi trường giả lập (emulator), máy ảo, trình gỡ lỗi (debugger) hoặc các công cụ can thiệp kỹ thuật để chạy ứng dụng.

Ngoài ra, các trường hợp ứng dụng bị chèn mã từ bên ngoài (hook), bị chỉnh sửa, can thiệp hoặc đóng gói lại (repacking) cũng bị hệ thống tự động từ chối truy cập.

Đại diện Vietcombank khuyến cáo khách hàng sử dụng thiết bị chính hãng, hệ điều hành nguyên bản và chỉ cài đặt ứng dụng từ kho chính thức như App Store hoặc Google Play. Khi cập nhật phiên bản mới nhất của VCB Digibank hoặc VCB DigiBiz, nếu hệ thống phát hiện thiết bị có dấu hiệu rủi ro, ứng dụng sẽ hiển thị cảnh báo và tự động thoát để bảo vệ tài khoản.

Về hướng xử lý, Vietcombank cho biết khách hàng nên chuyển sang thiết bị khác đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật của nhà sản xuất. Nếu tiếp tục sử dụng thiết bị cũ, người dùng cần liên hệ nhà sản xuất hoặc đơn vị sửa chữa để được kiểm tra, khôi phục tình trạng nguyên bản.

Đại diện một ngân hàng khác cũng khuyến cáo với thiết bị từng bị bẻ khóa hoặc can thiệp hệ thống, người dùng có thể thử khôi phục cài đặt gốc hoặc cập nhật phần mềm mới nhất để giảm thiểu rủi ro.

Đến nay, một loạt ngân hàng như Vietcombank, Agribank, BIDV, Eximbank... đã thông báo tới khách hàng về quy định mới tại Thông tư 77/2025.

Không chỉ ngân hàng, ví điện tử Zalopay cũng vừa thông báo sẽ triển khai nâng cấp tiêu chuẩn an toàn giao dịch và hệ thống bảo mật trên ứng dụng này.

Cụ thể, ứng dụng Zalopay sẽ tự động thoát hoặc dừng hoạt động và xuất hiện thông báo lý do trên màn hình để bảo vệ tài khoản và thông tin giao dịch của khách hàng nếu phát hiện thiết bị có dấu hiệu mất an toàn, như: đã bị can thiệp hệ thống (root, jailbreak hoặc mở khóa bootloader); thiết bị đang chạy trên trình giả lập, máy ảo hoặc có bật các công cụ can thiệp kỹ thuật (debugger, ADB, chế độ nhà phát triển); ứng dụng bị chỉnh sửa hoặc đóng gói lại không chính thức.

"Người dùng chỉ sử dụng thiết bị chính hãng, hệ điều hành nguyên bản. Không can thiệp kỹ thuật vào thiết bị. Chỉ cài đặt ứng dụng từ nguồn chính thức. Đồng thời thường xuyên cập nhật phiên bản Zalopay mới nhất trên Apple App Store hoặc Google Play Store. Người dùng nên tắt các tính năng dành cho nhà phát triển (Developer Options) khi giao dịch" - đại diện Zalopay khuyến cáo.