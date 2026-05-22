Chủ tịch Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 1 bị khởi tố

Theo thông báo ngày 22-5 của TV1, Đảng bộ PECC1 đã tiếp nhận văn bản số 1656/VPCQCSĐT-P3 ngày 18-5-2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc đề nghị xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm.

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT PECC1 trước thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: TV1

Văn bản cho biết ngày 7-5-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT PECC1.

“Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm” - TV1 khẳng định.

Ngày 21-5, Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2 (TV2) cũng công bố thông tin bất thường liên quan đến nhân sự lãnh đạo doanh nghiệp. Nội dung công bố thông tin bất thường của doanh nghiệp là Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty, và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng Công ty.

TV2 dẫn thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết việc khởi tố nằm trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 và các công ty liên quan trên cả nước.

Trước đó, PC1 đã công bố thông tin Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn cùng 6 lãnh đạo khác bị khởi tố để điều tra các hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "tham ô tài sản".