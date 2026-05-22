Pháp luật

Chủ tịch Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 1 bị khởi tố

Thùy Linh

(NLĐO) - Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 1 (PECC1, mã: TV1) công bố thông tin về việc ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT công ty, bị khởi tố, tạm giam.

Theo thông báo ngày 22-5 của TV1, Đảng bộ PECC1 đã tiếp nhận văn bản số 1656/VPCQCSĐT-P3 ngày 18-5-2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc đề nghị xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm.

- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT PECC1 trước thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: TV1

Văn bản cho biết ngày 7-5-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT PECC1.

“Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm” - TV1 khẳng định.

Ngày 21-5, Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2 (TV2) cũng công bố thông tin bất thường liên quan đến nhân sự lãnh đạo doanh nghiệp. Nội dung công bố thông tin bất thường của doanh nghiệp là Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty, và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng Công ty.

TV2 dẫn thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết việc khởi tố nằm trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 và các công ty liên quan trên cả nước.

Trước đó, PC1 đã công bố thông tin Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn cùng 6 lãnh đạo khác bị khởi tố để điều tra các hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "tham ô tài sản".

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2 bị khởi tố

(NLĐO) - Ngày 21-5, Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2 (TV2) công bố thông tin bất thường liên quan đến nhân sự lãnh đạo doanh nghiệp.

PC1 thông báo Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn và Tổng giám đốc Vũ Ánh Dương bị khởi tố

(NLĐO) - Theo nội dung công bố ngày 16-5, PC1 cho biết danh sách các cá nhân bị khởi tố, tạm giam gồm: 7 người, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.

Chủ tịch PC1 Trịnh Văn Tuấn bị khởi tố: Vốn hóa "ông lớn" ngành điện bốc hơi gần 6.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Tập đoàn PC1 trấn an cổ đông sau thông tin khởi tố loạt lãnh đạo và vốn hóa của công ty bị thổi bay hàng ngàn tỉ đồng chỉ trong chưa đầy 1 quý.

