Chủ tịch Công ty xổ số kiến thiết nói gì về vé số trúng giải đặc biệt nhưng không trả thưởng?

Ngày 27-11, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Trần Viết Nguyên, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên - Huế (gọi tắt là công ty) về việc không đồng ý trả thưởng 2 tỉ đồng đối với tờ vé số trúng giải đặc biệt.

Tờ vé số dự thưởng 386552 (F) trúng giải đặc biệt tại kỳ mở thưởng ngày 14-10 là của bà Nguyễn Thị Ng. (SN 1971; ngụ xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Ông Trần Viết Nguyên trả lời PV Báo Người Lao Động. Đồ hoạ: Ngọc Trinh

+ Phóng viên: Khi nhận được đơn yêu cầu trả thưởng thì công ty đã có những động thái gì, thưa ông?

- Ông Trần Viết Nguyên: Công ty đều rất mong muốn chi trả nhanh chóng cho tất cả các khách hàng khi họ trúng thưởng. Đối với trường hợp trúng thưởng của bà Ng, sau khi nhận đơn đề nghị trả thưởng thì chúng tôi đã tiến hành thành lập hội đồng và tổ chức họp 2 lần để cố gắng xem xét, chi trả giải thưởng.

Tôi cũng đã gặp bà Ng. 2 lần và cũng có chia sẻ, giải thích. Tuy nhiên, như văn bản trả lời thì chúng tôi không thể chi trả cho tờ vé số trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỉ đồng này được.

Tờ vé số trúng thưởng giải đặc biệt bị từ chối trả thưởng. Ảnh do nhân vật cung cấp.

+ Có đúng là công ty đã đứng ra giúp bà Ng. yêu cầu Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện giám định tờ vé số trúng giải đặc biệt không?

- Chúng tôi đã thực hiện yêu cầu này vào ngày 4-11 tại Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế. Lệ phí do bà Ng. chi trả cho công an. Chúng tôi chỉ làm hộ cho họ. Và trước lúc chúng tôi trả lời bằng văn bản cho chị Ng. thì cơ quan công an đã có văn bản phúc đáp kết quả giám định.

+ Vậy, ông có thể cho biết kết luận giám định được không?

- Công an trả lời 2 ý. Ý thứ nhất là xác định phần tách rời (tờ vé số - PV) đúng là trùng khớp với cùi vé (công ty lưu trữ - PV) của công ty phát hành. Như vậy khẳng định tờ vé số trúng giải đặc biệt của bà Ng. không phải là vé được làm giả. Nội dung thứ 2 là các con số trên tờ vé số này không bị tẩy xoá.

+ Nhưng sao bà Ng. không được tiếp cận văn bản trả kết quả giám định của công an, thậm chí văn bản trả lời của công ty cũng không đả động gì tới kết luận này?

- Giám định thì cái đó của công an trả lời cho công ty nhưng chúng tôi không có quyền đưa ra. Trường hợp họ nói công ty được quyền thông tin gì đó thì công ty mới được. Bà Ng. cũng biết nội dung trả lời kết quả giám định.

+ Với kết luận giám định đã rõ ràng như vậy, sao công ty lại từ chối trả thưởng cho tờ vé trúng giải đặc biệt?

- Trả thưởng thì nhiều yếu tố. Dù có kết quả giám định của công an hay không thì công ty đã trả lời cho bà Ng. rất rõ rồi, dựa theo quy định Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 4-6-2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số. Còn giám định thì yếu tố tham khảo thêm thôi.

Vị trí rách rời trùng với vị trí chặt góc mỗi lần Hội đồng tiêu hủy vé xổ số kiến thiết thực hiện hủy vé khi có vé tồn kho, bị lỗi... Đó là vị trí rất hiểm. Ví dụ mình trả thưởng thì họ hỏi lại lý do, có thể đặt ra câu nghi vấn công ty gian lận, mình chứng minh không được. Cho nên đây là yếu tố quan trọng.





+ Thông tư 75/2013/TT-BTC cũng nêu rõ cần xem xét chi trả khi vé số bị rách rời trong trường hợp khách quan. Vậy, giám định của công an có giá trị gì thưa ông?

- Lấy kết quả giám định của công an để xác định khách quan hay không. Và kết quả cho thấy đó là lý do khách quan vì vé thật, số không bị tẩy xoá. Chính vì sự khách quan đó nên chúng tôi mới thành lập hội đồng để xem xét có trả thưởng hay không.

+Xin cám ơn ông!

Lý do từ chối trả thưởng với tờ vé số trúng giải đặc biệt Văn bản trả lời của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 14-11 nêu: Tờ vé có số dự thưởng 386552(F) đã bị co lại, biến dạng một phần và rách rời góc bên phải dưới dãy số, mất chân chữ số hàng đơn vị (phần rách rời đã không còn), không đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, vị trí rách rời ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng. Căn cứ khoản 1, điều 31, chương V, Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 4-6-2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số số quy định: "Điều kiện vé xổ số lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định. Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé xổ số trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu...". Căn cứ Quy chế trả thưởng vé xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế ban hành ngày 22-11-2021 của Công ty XSKT Thừa Thiên - Huế, công ty này đã thành lập hội đồng họp xem xét để xác định.