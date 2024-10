Sóc Trăng dừng tổ chức đoàn đi nước ngoài học tập kinh nghiệm xổ số kiến thiết

Theo báo cáo của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, năm 2023, doanh số tiêu thụ vé số của công ty là 6.319 tỉ đồng, đạt 107% so với kế hoạch năm và tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế 832 tỉ đồng, đạt 113 % so với kế hoạch năm và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2022. Công ty đã nộp ngân sách 1.750 tỉ đồng, đạt 113 % kế hoạch năm và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022.

Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng trao bảng tượng trưng 500 triệu đồng học bổng vào tháng 8 vừa qua. Ảnh: Công ty XSKT Sóc Trăng

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, công ty luôn tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; tài trợ học bổng cho học sinh khó khăn, hỗ trợ người nghèo trong và ngoài tỉnh với tổng số khoảng 20 tỉ đồng.