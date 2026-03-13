Chủ tịch Cuba thông báo về việc đàm phán với Mỹ

Chủ tịch Cuba đã phát biểu trong đoạn video vừa được phát trên đài truyền hình quốc gia sáng 13-3 (giờ địa phương, tức gần 19 giờ Việt Nam), ngay trước thềm buổi phát biểu dự kiến với giới truyền thông.

Cuba đang gặp khủng hoảng năng lượng và chính phủ Cuba đang chịu sức ép ngày càng lớn từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh: AP

Trong video, ông Díaz-Canel phát biểu: "Những cuộc đàm phán này nhằm thông qua đối thoại để tìm ra giải pháp cho những bất đồng song phương".

Theo hãng tin Prensa Latina của Cuba - được TTXVN dẫn lại, phát biểu sau cuộc họp với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương và Ủy ban điều hành Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Díaz-Canel nêu rõ các cuộc trao đổi được thực hiện phù hợp với chính sách lịch sử của cách mạng Cuba và dưới sự định hướng của nhà lãnh đạo Raúl Castro, lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước và Chính phủ.

Ông Díaz-Canel cũng khẳng định các nhà đàm phán Cuba đã tham gia trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng thể chế chính trị của cả hai nước, tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết của chính phủ Cuba cũng như tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ông nhấn mạnh mục đích của các cuộc đàm phán là xác định những vấn đề song phương cần giải quyết, đánh giá thiện chí của hai bên trong việc triển khai các hành động cụ thể vì lợi ích của người dân hai nước, đồng thời tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác nhằm đảm bảo an ninh và hòa bình trong khu vực Mỹ Latin và Caribe.

Theo truyền thông Mỹ như tờ USA Today, hãng tin AP..., báo Anh The Guardian, đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy Cuba đang để ngỏ khả năng đàm phán kinh tế với Mỹ. Chủ tịch Cuba cũng không tiết lộ chi tiết các cuộc đàm phán.

Bài phát biểu ngày 13-3 của ông Díaz-Canel được xem là động thái tiếp nối sự kiện ngày 5-2. Khi đó, ông Díaz-Canel đã cảnh báo Cuba sắp rơi vào một tình cảnh đòi hỏi phải có những "biện pháp mạnh", xuất phát từ tình trạng mất điện triền miên và sự thiếu hụt nhiên liệu. Tình hình càng khó khăn hơn sau khi chính quyền ông Donald Trump phong tỏa năng lượng, chủ yếu là dầu mỏ, đối với quốc đảo này.

Vào tháng trước, bên lề Hội nghị thượng đỉnh thường niên của Cộng đồng Caribe (Caricom) diễn ra tại St Kitts và Nevis, các quan chức Mỹ cũng đã có cuộc hội đàm với cháu trai của cựu Chủ tịch Cuba Raúl Castro là ông Raúl Guillermo Rodríguez Castro, 41 tuổi.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận nào về thỏa thuận kinh tế tiềm năng nói trên. Tuy nhiên, ông Donald Trump đã phát đi tín hiệu cho thấy ông muốn Cuba "đạt được một thỏa thuận".