Quốc tế

Nga lên tiếng về vụ tàu cao tốc treo cờ Mỹ xâm nhập vùng biển Cuba

Huệ Bình

(NLĐO) – Vụ tàu cao tốc đăng ký tại Mỹ xâm nhập lãnh hải Cuba là "bước đi có tính toán nhằm gây căng thẳng" - theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova.

Bà Maria Zakharova khẳng định với hãng tin TASS: "Đây là một hành động khiêu khích gây hấn, nhằm đẩy căng thẳng lên cao và kích động xung đột".

Theo báo cáo trước đó từ Bộ Nội vụ Cuba, một chiếc tàu cao tốc đăng ký tại bang Florida - Mỹ đã đi vào lãnh hải của nước này hôm 25-2. Những người trên tàu đã nổ súng vào tàu tuần tra của Cuba, buộc phía Cuba phải nổ súng đáp trả.

Bộ Nội vụ Cuba xác nhận cuộc đụng độ tại vùng biển Villa Clara đã khiến 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương trên tàu cao tốc. Về phía Cuba, chỉ huy đội tuần tra biên giới cũng bị thương.

Nga lên tiếng về vụ tàu từ Mỹ xâm nhập vùng biển Cuba - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Bộ Nội vụ Cuba khẳng định những người trên con tàu đăng ký tại Mỹ đã nổ súng trước. Vụ nổ súng diễn ra tại vị trí cách kênh El Pino (thuộc Cayo Falcones, tỉnh Villa Clara) 1 hải lý về phía Đông Bắc, ngoài khơi bờ biển phía Bắc của Cuba.

Cơ quan trên cho biết tàu cao tốc "chở theo 10 cá nhân có vũ trang, những người này theo lời khai ban đầu là có ý định thực hiện một vụ xâm nhập với mục đích khủng bố".

"Các loại súng trường tấn công, súng ngắn, thiết bị nổ tự chế (như bom xăng Molotov), áo chống đạn, ống ngắm viễn vọng và quân phục ngụy trang đã bị thu giữ" - Bộ Nội vụ Cuba cho biết thêm.

Cho đến nay, phía Cuba đã xác định được danh tính của một trong 4 người thiệt mạng, đó là Michel Ortega Casanova. Bộ Nội vụ Cuba cũng tiết lộ tên của 6 nghi phạm bị bắt giữ trên tàu, tất cả đều là "cư dân Cuba đang sinh sống tại Mỹ".

Bộ Nội vụ Cuba thông báo thêm một vụ bắt giữ thứ bảy đã được thực hiện ngay trong nội địa nước này. Người bị bắt là Duniel Hernández Santos, được mô tả là "công dân từ Mỹ về để hỗ trợ đón nhóm xâm nhập vũ trang".

Nga lên tiếng về vụ tàu từ Mỹ xâm nhập vùng biển Cuba - Ảnh 2.

Vụ đấu súng diễn ra tại vị trí cách kênh El Pino (thuộc tỉnh Villa Clara) 1 hải lý về phía Đông Bắc, ngoài khơi bờ biển phía Bắc của Cuba. Ảnh: NBC News

Theo NBC News, tại Mỹ, Tổng chưởng lý Florida James Uthmeier thông báo bang này sẽ mở một cuộc điều tra về vụ việc, trong bối cảnh quốc hội Mỹ đang kêu gọi làm rõ trách nhiệm.

Bên lề hội nghị Cộng đồng Caribe (CARICOM) tại đảo quốc Saint Kitts và Nevis, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bác bỏ thông tin tàu cao tốc nói trên là một phần trong hoạt động của chính phủ Mỹ.

Song song đó, ông Rubio nghĩ vụ việc "cực kỳ bất thường". "Đó không phải là điều xảy ra hàng ngày. Thực lòng mà nói, đó là điều đã không xảy ra với Cuba trong một thời gian rất dài" – ông Rubio nói.

Vụ nổ súng trên xảy ra vào thời điểm Cuba đang gặp phải cuộc khủng hoảng năng lượng sau khi Mỹ chặn nguồn dầu mỏ từ Venezuela, Mexico... đến nước này. Cách đây không lâu có thông tin Nga có kế hoạch gửi một lô dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tới Cuba dưới dạng viện trợ nhân đạo. 

Phát biểu với các phóng viên sau khi trình báo cáo của chính phủ lên Duma Quốc gia (hạ viện) hôm 25-2, Phó Thủ tướng Aleksandr Novak cho biết các đề xuất liên quan đến việc hỗ trợ Cuba đang được thảo luận ở cấp nội các.

Tin liên quan

Cuba thông báo vụ đụng độ tàu cao tốc treo cờ Mỹ, 4 người thiệt mạng

Cuba thông báo vụ đụng độ tàu cao tốc treo cờ Mỹ, 4 người thiệt mạng

(NLĐO) – Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Cuba và Mỹ đang gia tăng sau những áp lực ngày càng lớn từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Điện Kremlin lên tiếng về việc hỗ trợ Cuba

(NLĐO) - Điện Kremlin ngày 12-2 cho biết họ đang tích cực cân nhắc những gì có thể hỗ trợ cho Cuba lúc này.

Trung Quốc lên tiếng giúp Cuba, Nga chuẩn bị sơ tán du khách

(NLĐO) - Giới chức hàng không Cuba cảnh báo nước này đang cạn kiệt nhiên liệu máy bay, đe dọa làm gián đoạn ngành du lịch.

