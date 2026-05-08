Chủ tịch Đà Nẵng cam kết “nói là làm, làm là có kết quả” với doanh nghiệp

Sáng 8-5, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Đối thoại doanh nghiệp 2026 với chủ đề “Khơi thông vướng mắc – Bứt phá thành công”.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thành phố tổ chức đối thoại với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, đồng hành và hành động, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, thủ tục và nguồn lực cho cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cam kết không để một vướng mắc nhỏ làm mất đi cơ hội lớn của doanh nghiệp

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, thành phố quán triệt nguyên tắc xuyên suốt: “Không để một vướng mắc nhỏ làm mất đi một cơ hội lớn của doanh nghiệp và của thành phố”.

Đáng chú ý, người đứng đầu chính quyền TP Đà Nẵng nhấn mạnh chính quyền không chỉ dừng ở việc lắng nghe mà phải hành động thực chất, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. “Tinh thần là phải làm thật, làm nhanh, làm đến cùng và làm có kết quả” – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương phải trao đổi trực tiếp, trả lời thẳng vào các vấn đề doanh nghiệp phản ánh; nội dung nào giải quyết được phải nêu rõ lộ trình, kết quả; nội dung vượt thẩm quyền phải chủ động tổng hợp, tham mưu UBND thành phố báo cáo Trung ương xem xét xử lý.

Lãnh đạo Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cùng lắng nghe, xử lý những vướng mắc của doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Quang cảnh diễn đàn Đối thoại doanh nghiệp năm 2026 tại Đà Nẵng

Lãnh đạo thành phố yêu cầu việc thuộc thẩm quyền phải xử lý ngay; việc cần thời gian phải cam kết tiến độ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn. “Không né tránh, không đùn đẩy, không làm hình thức, không để tồn đọng kéo dài” – ông Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu.

Năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên. Để đạt mục tiêu này, thành phố xác định cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển các cực tăng trưởng mới như Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do; đẩy mạnh công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và đầu tư đồng bộ hạ tầng chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cam kết thành phố sẽ xây dựng chính quyền “minh bạch hơn, chủ động hơn, hiệu quả hơn và thực chất hơn” trong phục vụ doanh nghiệp. “Thành phố cam kết: Nói là làm, làm là phải có kết quả; và kết quả phải được đo bằng sự hài lòng và niềm tin của doanh nghiệp đối với chính quyền thành phố” – ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.