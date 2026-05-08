Chủ tịch Đà Nẵng cam kết “nói là làm, làm là có kết quả” với doanh nghiệp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ tịch Đà Nẵng cam kết “nói là làm, làm là có kết quả” với doanh nghiệp

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định sẽ xử lý đến cùng các khó khăn của doanh nghiệp, lấy sự hài lòng làm thước đo hiệu quả điều hành.

Sáng 8-5, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Đối thoại doanh nghiệp 2026 với chủ đề “Khơi thông vướng mắc – Bứt phá thành công”.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thành phố tổ chức đối thoại với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, đồng hành và hành động, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, thủ tục và nguồn lực cho cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch Đà Nẵng cam kết hỗ trợ doanh nghiệp: Nói là làm , làm là có kết quả - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cam kết không để một vướng mắc nhỏ làm mất đi cơ hội lớn của doanh nghiệp

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, thành phố quán triệt nguyên tắc xuyên suốt: “Không để một vướng mắc nhỏ làm mất đi một cơ hội lớn của doanh nghiệp và của thành phố”.

Đáng chú ý, người đứng đầu chính quyền TP Đà Nẵng nhấn mạnh chính quyền không chỉ dừng ở việc lắng nghe mà phải hành động thực chất, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. “Tinh thần là phải làm thật, làm nhanh, làm đến cùng và làm có kết quả” – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương phải trao đổi trực tiếp, trả lời thẳng vào các vấn đề doanh nghiệp phản ánh; nội dung nào giải quyết được phải nêu rõ lộ trình, kết quả; nội dung vượt thẩm quyền phải chủ động tổng hợp, tham mưu UBND thành phố báo cáo Trung ương xem xét xử lý.

Chủ tịch Đà Nẵng cam kết hỗ trợ doanh nghiệp: Nói là làm , làm là có kết quả - Ảnh 2.

Lãnh đạo Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cùng lắng nghe, xử lý những vướng mắc của doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Chủ tịch Đà Nẵng cam kết hỗ trợ doanh nghiệp: Nói là làm , làm là có kết quả - Ảnh 3.

Quang cảnh diễn đàn Đối thoại doanh nghiệp năm 2026 tại Đà Nẵng

Lãnh đạo thành phố yêu cầu việc thuộc thẩm quyền phải xử lý ngay; việc cần thời gian phải cam kết tiến độ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn. “Không né tránh, không đùn đẩy, không làm hình thức, không để tồn đọng kéo dài” – ông Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu.

Năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên. Để đạt mục tiêu này, thành phố xác định cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển các cực tăng trưởng mới như Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do; đẩy mạnh công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và đầu tư đồng bộ hạ tầng chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cam kết thành phố sẽ xây dựng chính quyền “minh bạch hơn, chủ động hơn, hiệu quả hơn và thực chất hơn” trong phục vụ doanh nghiệp. “Thành phố cam kết: Nói là làm, làm là phải có kết quả; và kết quả phải được đo bằng sự hài lòng và niềm tin của doanh nghiệp đối với chính quyền thành phố” – ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.

Tin liên quan

Bí thư Đà Nẵng: Kiên quyết thay thế những người yếu kém, đùn đẩy trách nhiệm

Bí thư Đà Nẵng: Kiên quyết thay thế những người yếu kém, đùn đẩy trách nhiệm

(NLĐO) - Lãnh đạo TP Đà Nẵng cho rằng bộ máy chính quyền hai cấp đã vận hành ổn định, song vẫn còn nhiều tồn tại về chất lượng cán bộ, hiệu quả điều hành

Chuẩn bị điều kiện thi công đường hơn 400 tỉ đồng ở phía Nam Đà Nẵng

(NLĐO) – Tuyến đường Hùng Vương ở khu vực phía Nam Đà Nẵng được người dân trông đợi lâu nay đã lựa chọn được nhà thầu, sắp được triển khai thi công.

Cao tốc nội thị Đà Nẵng dự kiến mốc 2031, Chủ tịch thành phố nói thẳng: Quá chậm!

(NLĐO) – Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng không hài lòng khi dự án cao tốc nội thị dự kiến đến 2031 mới hoàn thành, yêu cầu rút ngắn tiến độ.

thủ tục hành chính cộng đồng doanh nghiệp thương mại tự do chủ tịch đà nẵng vướng mắc khó khăn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo