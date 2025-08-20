Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I: Đánh dấu sự đổi mới

Sáng 20-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bước vào phiên làm việc chính thức.

Đến dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM Nguyễn Thanh Nghị.

Có 283 đại biểu chính thức đại diện cho 6.454 Đảng viên thuộc 22 chi, đảng bộ cơ sở được triệu tập tham dự Đại hội.

Lãnh đạo TP HCM tặng hoa chúc mừng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố cho Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM, nhấn mạnh Đại hội lần thứ I của Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố được tiến hành trong bối cảnh đất nước ta đã trải qua 40 năm đổi mới, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Việt Nam đang vững bước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM, phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội lần này cũng là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ, đánh dấu sự đổi mới theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Bộ Chính trị với tư duy mới, tầm nhìn mới để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững; đưa TP HCM trở thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ông Võ Văn Minh cho biết với tinh thần trách nhiệm cao nhất theo phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội có 2 nhiệm vụ hết sức quan trọng cần tập trung hoàn thành tốt.

Trong đó, đánh giá khách quan, trung thực những kết quả đã đạt được từ khi thành lập đến nay. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ.

"Thông qua trí tuệ tập thể, thảo luận dân chủ, công khai và trách nhiệm, Đại hội phải xác định đúng và trúng những vấn đề cốt lõi nhằm xây dựng Đảng bộ phát triển bền vững. Đặc biệt, trong kỷ nguyên mới, chúng ta cần tập trung vào việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, bản lĩnh, có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển" - ông Võ Văn Minh nói.

Đại hội trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai

Cạnh đó, Đại hội sẽ tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, bổ sung nội dung góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tập trung cho ý kiến về những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp ý đối với các mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, chỉ tiêu quan trọng trong 5 năm tới.

Đồng thời, Đại hội cũng tập trung trí tuệ tập thể đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đảm bảo tính khách quan, dân chủ, sát với thực tế, để Nghị quyết sau Đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống và có tính khả thi cao.

Phiên làm việc chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM đề nghị mỗi đại biểu tham dự Đại hội tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thực hiện tốt nội dung, chương trình Đại hội đã đề ra, vì mục đích cao nhất là sự thành công của Đại hội và sự phát triển vững mạnh của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.