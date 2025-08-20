Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I: Đánh dấu sự đổi mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I: Đánh dấu sự đổi mới

LÊ VĨNH. Ảnh: DUY PHÚ

(NLĐO) - Đại hội lần này đánh dấu sự đổi mới theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Bộ Chính trị với tư duy mới, tầm nhìn mới

Sáng 20-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bước vào phiên làm việc chính thức. 

Đến dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM Nguyễn Thanh Nghị.

Có 283 đại biểu chính thức đại diện cho 6.454 Đảng viên thuộc 22 chi, đảng bộ cơ sở được triệu tập tham dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I: Đánh dấu sự đổi mới- Ảnh 1.

Lãnh đạo TP HCM tặng hoa chúc mừng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố cho Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM, nhấn mạnh Đại hội lần thứ I của Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố được tiến hành trong bối cảnh đất nước ta đã trải qua 40 năm đổi mới, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. 

Việt Nam đang vững bước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I: Đánh dấu sự đổi mới- Ảnh 2.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM, phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội lần này cũng là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ, đánh dấu sự đổi mới theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Bộ Chính trị với tư duy mới, tầm nhìn mới để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững; đưa TP HCM trở thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ông Võ Văn Minh cho biết với tinh thần trách nhiệm cao nhất theo phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội có 2 nhiệm vụ hết sức quan trọng cần tập trung hoàn thành tốt. 

Trong đó, đánh giá khách quan, trung thực những kết quả đã đạt được từ khi thành lập đến nay. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ. 

"Thông qua trí tuệ tập thể, thảo luận dân chủ, công khai và trách nhiệm, Đại hội phải xác định đúng và trúng những vấn đề cốt lõi nhằm xây dựng Đảng bộ phát triển bền vững. Đặc biệt, trong kỷ nguyên mới, chúng ta cần tập trung vào việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, bản lĩnh, có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển" - ông Võ Văn Minh nói.

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I: Đánh dấu sự đổi mới- Ảnh 4.

Đại hội trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai

Cạnh đó, Đại hội sẽ tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, bổ sung nội dung góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tập trung cho ý kiến về những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp ý đối với các mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, chỉ tiêu quan trọng trong 5 năm tới.

Đồng thời, Đại hội cũng tập trung trí tuệ tập thể đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đảm bảo tính khách quan, dân chủ, sát với thực tế, để Nghị quyết sau Đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống và có tính khả thi cao.

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I: Đánh dấu sự đổi mới- Ảnh 5.

Phiên làm việc chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM  đề nghị mỗi đại biểu tham dự Đại hội tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thực hiện tốt nội dung, chương trình Đại hội đã đề ra, vì mục đích cao nhất là sự thành công của Đại hội và sự phát triển vững mạnh của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I: Đánh dấu sự đổi mới- Ảnh 6.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Đại hội

 

Tin liên quan

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

(NLĐO) - Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I diễn ra với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Đột phá - Phát triển"

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dự và chỉ đạo đại hội phường Sài Gòn

(NLĐO)- Sài Gòn là tên gọi đã gắn liền với vùng đất, là biểu tượng văn hóa - lịch sử lâu đời, gắn với ký ức và tâm thức của nhiều thế hệ cư dân đô thị

TP HCM có quyết định quan trọng liên quan Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I

(NLĐO) - Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM phải có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng

đại hội đại biểu TP HCM Các cơ quan đảng Võ Văn Minh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo