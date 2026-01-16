Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán FPT Nguyễn Văn Dũng xin từ nhiệm

Ngày 16-1, thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, Công ty CP Chứng khoán FPT (FPTS, mã chứng khoán: FTS) cho biết đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong đơn từ nhiệm, ông Dũng cho biết do hoàn cảnh cá nhân và trong thời gian tới ông sẽ dành phần lớn thời gian sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

Việc này có thể ảnh hưởng đến khả năng tham gia đầy đủ kịp thời các hoạt động quản trị, họp hành và thực hiện trách nhiệm của 1 thành viên HĐQT theo quy định. Ông Dũng đề nghị được từ nhiệm kể từ thời điểm được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận.

Trước đó vào tháng 7 năm ngoái, ông Nguyễn Văn Dũng cũng đã từ nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc để tập trung công tác ở vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán FPT.

Tại Công ty CP Chứng khoán FPT, ông Dũng từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc tư vấn đầu tư (năm 2007 đến tháng 3-2021), Phó tổng giám đốc (tháng 4-2019 đến tháng 7-2025).

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán FPT vừa có đơn xin từ nhiệm

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2025, Công ty CP Chứng khoán FPT ghi nhận doanh thu hoạt động 284 tỉ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế quý III/2025 của doanh nghiệp đạt gần 89 tỉ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, Công ty CP Chứng khoán FPT đạt doanh thu gần 836 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 346 tỉ đồng.

Tại thời điểm 30-9-2025, quy mô tổng tài sản của Công ty CP Chứng khoán FPT đạt gần 13.700 tỉ đồng, tăng 40% so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 16-1, cổ phiếu FTS tăng 1,8% lên 34.250 đồng/đơn vị, tăng gần 4% so với đầu năm 2026. Dù vậy, so với vùng đỉnh hồi tháng 3 năm ngoái, cổ phiếu này này vẫn thấp hơn 25%.

Về cơ cấu cổ đông, Tập đoàn FPT hiện nắm giữ trực tiếp 15,52% vốn tại FPTS, trong khi nhóm cổ đông ngoại SBI sở hữu gần 42%.