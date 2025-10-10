Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bóng đá Việt Nam”

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) mới đây đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bóng đá Việt Nam” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát triển bóng đá phong trào và bóng đá chuyên nghiệp tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hùng (thứ 2 trái qua) đón nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam

Các cá nhân này gồm: Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex, ông Vũ Đức Thành, nguyên Chủ tịch LĐBĐ tỉnh Bình Dương và ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM.

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, từ năm 2007, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cũ (nay là Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM) đã phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá tỉnh Bình Dương (nay là LĐBĐ TP HCM) tổ chức Giải vô địch bóng đá tỉnh Bình Dương với sự tham gia của gần 200 đội bóng phong trào trên địa bàn.

3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát triển bóng đá phong trào và bóng đá chuyên nghiệp tại địa phương đón nhận kỷ niệm chương

Trải qua nhiều năm, giải đấu không chỉ được duy trì tổ chức thường niên mà còn trở thành sân chơi truyền thống, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần cho người dân.

Tại buổi trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân nói trên vào chiều 9-10 ở Sân vận động Bình Dương, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp tích cực, hiệu quả của các cá nhân được vinh danh.

Theo ông Tuấn, sự đồng hành và tâm huyết của các ông Nguyễn Văn Hùng, Vũ Đức Thành, Cao Văn Chóng không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển bóng đá Bình Dương giai đoạn trước mà còn góp phần vào sự phát triển chung của bóng đá nước nhà.

Ông mong muốn thời gian tới, các cá nhân và đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa những hoạt động của bóng đá nước nhà, đặc biệt là trong công tác phát triển bóng đá phong trào, đào tạo trẻ và cùng xây dựng nền tảng vững chắc cho bóng đá nước nhà.



