Thể thao

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bóng đá Việt Nam”

Thanh Thảo

(NLĐO) - Giải vô địch bóng đá tỉnh Bình Dương do Tập đoàn Becamex tài trợ, có sự tham gia của gần 200 đội bóng phong trào trên địa bàn

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) mới đây đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bóng đá Việt Nam” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát triển bóng đá phong trào và bóng đá chuyên nghiệp tại địa phương.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bóng đá Việt Nam” - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hùng (thứ 2 trái qua) đón nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam

Các cá nhân này gồm: Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex, ông Vũ Đức Thành, nguyên Chủ tịch LĐBĐ tỉnh Bình Dương và ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM.

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, từ năm 2007, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cũ (nay là Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM) đã phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá tỉnh Bình Dương (nay là LĐBĐ TP HCM) tổ chức Giải vô địch bóng đá tỉnh Bình Dương với sự tham gia của gần 200 đội bóng phong trào trên địa bàn.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bóng đá Việt Nam” - Ảnh 2.

3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát triển bóng đá phong trào và bóng đá chuyên nghiệp tại địa phương đón nhận kỷ niệm chương

Trải qua nhiều năm, giải đấu không chỉ được duy trì tổ chức thường niên mà còn trở thành sân chơi truyền thống, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần cho người dân.

Tại buổi trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân nói trên vào chiều 9-10 ở Sân vận động Bình Dương, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp tích cực, hiệu quả của các cá nhân được vinh danh.

Theo ông Tuấn, sự đồng hành và tâm huyết của các ông Nguyễn Văn Hùng, Vũ Đức Thành, Cao Văn Chóng không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển bóng đá Bình Dương giai đoạn trước mà còn góp phần vào sự phát triển chung của bóng đá nước nhà.

Ông mong muốn thời gian tới, các cá nhân và đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa những hoạt động của bóng đá nước nhà, đặc biệt là trong công tác phát triển bóng đá phong trào, đào tạo trẻ và cùng xây dựng nền tảng vững chắc cho bóng đá nước nhà.


Kết quả Giải Quần vợt Doanh nghiệp - Doanh nhân TP HCM 2025 Cúp Becamex Group

Kết quả Giải Quần vợt Doanh nghiệp - Doanh nhân TP HCM 2025 Cúp Becamex Group

(NLĐO) - Giải quần vợt doanh nhân còn lan tỏa giá trị nhân văn thông qua hoạt động gây quỹ thiện nguyện nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai.

100 triệu đồng cho đội vô địch bóng đá cúp Becamex IDC

(NLĐO) - Giải bóng đá thu hút gần 3.000 người lao động tại Bình Dương và các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ

Diện mạo mới của Becamex Bình Dương

Trận thắng ngược 2-1 trước chủ nhà Thanh Hóa ở vòng 1 V-League 2024-2025 hôm 14-9 là thành quả từ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của CLB Becamex Bình Dương cho mùa giải mới

bóng đá Việt Nam tỉnh Bình Dương liên đoàn bóng đá việt nam sân vận động thể dục, thể thao liên đoàn bóng đá
