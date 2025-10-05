HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Kết quả giải quần vợt Doanh nghiệp - Doanh nhân TP HCM 2025 Cúp Becamex Group

Thanh Thảo

(NLĐO) - Giải quần vợt doanh nhân còn lan tỏa giá trị nhân văn thông qua hoạt động gây quỹ thiện nguyện nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai.

Chiều 5-10, tại Cụm sân Becamex (01 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bình Dương), đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải Giải Quần vợt Doanh nghiệp - Doanh nhân TP HCM 2025 Cúp Becamex Group.

Sau hai ngày thi đấu (4 và 5-10), hơn 100 vận động viên là các doanh nhân, nhà báo giàu nhiệt huyết với bộ môn quần vợt đã cống hiến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn, thể hiện tinh thần fair-play, đoàn kết.

img

Các vận động viên tham gia giải đấu

Theo Ban Tổ chức, Giải Quần vợt Doanh nghiệp - Doanh nhân TP HCM 2025 không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là dịp để cộng đồng doanh nghiệp thành phố gặp gỡ, giao lưu và thắt chặt tinh thần đồng hành, chia sẻ. 

Bên cạnh yếu tố thể thao, giải còn lan tỏa giá trị nhân văn thông qua hoạt động gây quỹ thiện nguyện nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng thiên tai - khẳng định trách nhiệm xã hội của giới doanh nhân, doanh nghiệp TP HCM.

 Kết quả chung cuộc: Đôi nam lãnh đạo và trên 55 tuổi - Vô địch: Nguyễn Hùng - Đỗ Văn Lũy (Báo Người Lao Động); Hạng nhì: Vương Quyền (VOH) - Mai Thành Chung (Becamex Group); - Đồng hạng ba: Lê Phi Hùng - Trần Thanh Lâm (báo Quân đội Nhân dân) và Trần Mạnh Út - Trần Minh Mẫn (HTF). 

img

Ban tổ chức trao giải cho đôi nam từ 45 đến 55 tuổi

 Đôi nam từ 45 tuổi - 55 tuổi - Vô địch: Trần Quốc Vượng - Nguyễn Văn Tiến (SCTV - Saigon Tourist); Hạng nhì: Đỗ Văn Trường - Nguyễn Phi Long (Báo Người Lao Động); Đồng hạng ba: Hán Quang Tuấn - Võ Xuân Hoài (Công ty Hitachi Energy) và Trương Tiến Lộc - Nguyễn Ngọc Hoài Trung (Công ty Schneider Electric VN và Tự động hóa A&E). 

 Đôi nam dưới 45 tuổi - Vô địch: Mai Thanh - Nguyễn Phi Vân (VSIP); Hạng nhì: Lê Văn Minh - Huỳnh Út Châu; Đồng hạng ba: Lê Long Phụng - Nguyễn Văn Cầm và Võ Thành Đăng - Nguyễn Văn Giáp. 

 Đôi nam nữ - Vô địch: Mai Thành Chung - Nguyễn Thị Hà (Becamex Group); Hạng nhì: Bùi Huy Chương - Lê Thị Hoàng Trâm (PA03 - Pride Health); Đồng hạng ba: Nguyễn Hùng - Nguyễn Thị Thùy Dương (Becamex Group) và Nguyễn Phi Long - Nguyễn Thị Bích Trâm (Báo Người Lao Động - Saigon Tourist).


Tin liên quan

Tuyển quần vợt Việt Nam trụ hạng nhóm III Davis Cup, được thưởng hơn 200 triệu

Tuyển quần vợt Việt Nam trụ hạng nhóm III Davis Cup, được thưởng hơn 200 triệu

(NLĐO) - Tuyển quần vợt Việt Nam thắng kịch tính 2-1 trước Sri Lanka ở play-off, để tiếp tục ở lại nhóm III Davis Cup 2025 khu vực châu Á - châu Đại Dương.

Báo Người Lao Động vô địch 1 nội dung quần vợt "Ngày hội những người làm báo TP HCM"

(NLĐO) – Tay vợt Quang Trường (Báo Người Lao Động) vô địch quần vợt nội dung đôi nam báo chí - doanh nghiệp tại Hội thao "Ngày hội những người làm báo TP HCM".

TP HCM vô địch Giải quần vợt đồng đội trẻ quốc gia 2025

(NLĐO) - Tuyển TP HCM giành ngôi nhất toàn đoàn tại Giải quần vợt đồng đội trẻ quốc gia 2025 vừa khép lại tại Đắk Lắk, với thành tích 5 HCV, 6 HCB và 6 HCĐ.

