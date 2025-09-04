HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam Lưu Tú Bảo sẽ ủy quyền điều hành cho cấp phó

Đào Tùng

(NLĐO) – Phiên họp Thường vụ Liên đoàn quyền Anh Việt Nam (VBF) chiều 4-9 đã bàn nhiều vấn đề của bộ môn, kể cả việc vắng mặt bất thường của chủ tịch Lưu Tú Bảo

Cho đến thời điểm này, xuất hiện khá nhiều luồng thông tin xoay quanh việc chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo vắng mặt tại Việt Nam hơn nửa năm, không tham gia điều hành các hoạt động của Liên đoàn quyền Anh Việt Nam (VBF), dĩ nhiên, với nhiều giả định, giả thiết khác nhau.

Lãnh đạo Liên đoàn quyền Anh Việt Nam lên tiếng

Người có quyền phát ngôn chính thức của VBF, ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VBF, đã khẳng định: "Ông Bảo tuy ở Mỹ nhưng vẫn liên lạc với chúng tôi xung quanh việc điều hành hoạt động quyền Anh trong nước, bao gồm việc tổ chức các giải đấu như Giải Các đội mạnh toàn quốc 2025 hồi tháng 4 tại Đắk Lắk và Giải Vô địch trẻ toàn quốc 2025 hồi tháng 7 tại Ninh Bình".

Chủ tịch VBF ủy quyền cho cấp phó điều hành Quyền Anh Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo trao cờ lưu niệm tại Giải Vô địch trẻ toàn quốc 2024

TIN LIÊN QUAN

Theo yêu cầu từ Cục Thể dục thể thao Việt Nam (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), chiều 4-9, Thường vụ Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam đã nhóm họp bất thường bàn về các hoạt động trong thời gian qua của bộ môn và đặc biệt là về sự vắng mặt bất thường của chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo.

Nội dung cuộc họp chú trọng nhiều đến các hoạt động chính của quyền Anh trong năm 2025, chủ yếu là công tác tổ chức thi đấu các giải chính thức thường niên. Thời gian qua, Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam đã tổ chức thành công hai sự kiện, gồm Giải Boxing Các đội mạnh toàn quốc 2025 (tháng 4, Đắk Lắk) và Giải Boxing Vô địch trẻ toàn quốc 2025 (tháng 7, Ninh Bình) hoàn toàn bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, không lệ thuộc ngân sách của ngành.

Chủ tịch VBF ủy quyền cho cấp phó điều hành Quyền Anh Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Lưu Tú Bảo (bìa trái) tại Hội nghị Quyền Anh WBA châu Á

Sự kiện quan trọng còn lại trong năm 2025 là Giải Boxing Vô địch quốc gia, sẽ diễn ra tại TP HCM từ ngày 2 đến 12-10. Kinh phí tổ chức giải vẫn từ nguồn kinh phí xã hội hóa, chủ yếu từ tài trợ của doanh nghiệp Saigon Sports Club (SSC) dưới quyền ông Lưu Tú Bảo, như thỏa thuận đã ký với Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam.

Lý do khiến chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam chưa quay về

Xung quanh thông tin về sự vắng mặt hàng tháng trời của chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo, mà nhiều người cho là "mất liên lạc", "mất kết nối", Ban Thường vụ Liên đoàn quyền Anh Việt Nam đã trao đổi, bàn bạc và thống nhất thông tin như sau: Từ cuối tháng 2-2025, ông Lưu Tú Bảo sang Mỹ làm đám tang cho người thân và phải giải quyết một số việc riêng nên tạm thời chưa thể quay về Việt Nam.

Chủ tịch VBF ủy quyền cho cấp phó điều hành Quyền Anh Việt Nam - Ảnh 3.

Hai Phó chủ tịch VBF Nguyễn Duy Hùng (trái) và Vũ Xuân Thành (phải)

Không thể để các thông tin đa chiều và phức tạp làm ảnh hưởng hoạt động chung, VBF sẽ đề nghị ông Lưu Tú Bảo ký giấy ủy quyền theo đúng điều lệ Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam, giao quyền điều hành các hoạt động liên đoàn cho một trong số các Phó chủ tịch liên đoàn từ nay cho đến hết tháng 3-2026.

Ban Chấp hành Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam sẽ có thông cáo báo chí chính thức về sự việc sau khi có công văn báo cáo cụ thể với Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng. Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam cam kết và nỗ lực điều hành mọi hoạt động của quyền Anh Việt Nam theo đúng tôn chỉ, mục đích của một tổ chức quản lý thể thao cấp quốc gia được Nhà nước công nhận, cho phép hoạt động.

