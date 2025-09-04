Thực hư việc Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam gặp rắc rối tư pháp tại Mỹ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Thực hư việc Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam gặp rắc rối tư pháp tại Mỹ

Đào Tùng

(NLĐO) - Giới quyền Anh những ngày qua xôn xao với thông tin ông Lưu Tú Bảo, Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam, hàng tháng nay không xuất hiện tại Việt Nam.

Nhiều nguồn tin còn khẳng định, ông Lưu Tú Bảo, Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam, người sở hữu hai quốc tịch Mỹ và Việt Nam, thậm chí còn đang vướng vào vài rắc rối về tư pháp tại Mỹ. 

Nhiều người trong giới quyền Anh truyền tay nhau một bản tin xuất bản tại Mỹ từ cuối tháng 6, nội dung nhắc đến việc ông Bảo có liên quan một nhóm tội phạm quốc tế và bị ngành chức năng một quốc gia yêu cầu dẫn độ.

Thực hư việc Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam gặp rắc rối tư pháp tại Mỹ- Ảnh 1.

Ông Lưu Tú Bảo (trái) tại lễ khánh thành Văn phòng Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam

Ông Lưu Tú Bảo là giám đốc điều hành Saigon Sports Club (SSC) - một trong những CLB võ thuật hàng đầu tại TP HCM trong hơn 10 năm qua. 

Ông được bầu làm chủ tịch Liên đoàn Võ tổng hợp TP HCM (HMMAF) nhiệm kỳ 2022 – 2027 và tháng 10-2023, ông đắc cử vào cương vị chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam (VBF) nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tháng 2-2025, ông Lưu Tú Bảo sang Mỹ lo đám tang cho người thân và dự định ở lại đến mãn tang kỳ thất tuần. 

Trong thời gian này, ông Bảo tình cờ gặp lại một nhóm người Việt mà đôi bên từng có xích mích, va chạm mạnh từ gần 20 năm trước. Nhóm người này làm đơn tố cáo ông Bảo tội hành hung và đôi bên đã đưa nhau ra phiên tòa sơ thẩm.

Do đối phương không trưng ra được bằng chứng cụ thể, ông Bảo được xử thắng. Tuy nhiên, theo quy định của luật pháp Mỹ, đôi bên còn phải gặp nhau ở phiên tòa phúc thẩm, dự kiến xét xử vào đầu tháng 1-2026. 

Trong suốt thời gian này, nhóm người kể trên liên tục tung tin xúc phạm nhân thân ông Bảo và gia đình, kể cả vu cáo ông là tội phạm quốc tế có khả năng bị dẫn độ sang một quốc gia khác.

Thực hư việc Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam gặp rắc rối tư pháp tại Mỹ- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF khẳng định: "Ông Bảo tuy ở Mỹ nhưng vẫn liên lạc với chúng tôi xung quanh việc điều hành hoạt động quyền Anh trong nước, bao gồm việc tổ chức các giải đấu như Giải Các đội mạnh toàn quốc 2025 hồi tháng 4 tại Đắk Lắk và Giải Vô địch trẻ toàn quốc 2025 hồi tháng 7 tại Ninh Bình".

TIN LIÊN QUAN

Ông Vũ Xuân Thành, Phó Trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục Thể dục thể thao Việt Nam – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Phó Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam, cho biết thêm: "Chúng tôi luôn quan tâm đến công việc cá nhân và việc điều hành VBF của anh Bảo. Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã nắm thông tin về việc này và đã có văn bản nhờ cơ quan chức năng của Việt Nam (Bộ Công an và Bộ Ngoại giao) xác minh thông tin liên quan đến ông Lưu Tú Bảo ở nước ngoài; chỉ đạo Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam họp, triển khai công việc và giao người phụ trách tạm thời để không ảnh hưởng đến công việc chung trong thời gian anh Bảo vắng mặt".

Thực hư việc Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam gặp rắc rối tư pháp tại Mỹ- Ảnh 4.

Ông Vũ Xuân Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam (phải)

Theo kế hoạch, Hội nghị Ban Chấp hành VBF sẽ diễn ra tại TP HCM vào ngày 3-10 tới. Tuy nhiên, ngay trong chiều 4-9, Thường vụ VBF sẽ nhóm họp trực tuyến và phiên họp bất thường Ban Chấp hành Liên đoàn sẽ diễn ra ngay trong ngày mai 5-9 để giải quyết các công việc trước mắt và định kỳ của liên đoàn.

Tin liên quan

Quyền Anh Việt Nam trước trào lưu ly khai IBA của thế giới

Quyền Anh Việt Nam trước trào lưu ly khai IBA của thế giới

Không chỉ bất đồng quanh việc quản trị quyền Anh, IOC còn công khai ủng hộ tổ chức quản lý mới World Boxing thay thế IBA trên phạm vi toàn thế giới.

Liên đoàn quyền Anh Việt Nam ra mắt trụ sở chính

(NLĐO) - Liên đoàn quyền Anh Việt Nam (VBF) ra mắt trụ sở chính thức tại TP HCM và cam kết nâng tầm bộ môn này của nước ta

TPHCM: Khai mạc hội nghị quyền Anh thế giới khu vực châu Á

(NLĐO) - Sáng 9-8, Hội nghị quyền Anh Thế giới khu vực châu Á đã diễn ra với gần 200 đại biểu đã diễn ra thành công tại TP HCM. Sự kiện sẽ kéo dài trong ba ngày, đến ngày 11-8.

Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam Lưu Tú Bảo rắc rối tư pháp tội phạm quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cục Thể dục thể thao Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo