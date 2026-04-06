Kinh tế

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nói về mô hình hợp tác xã hạnh phúc

Lê Thúy

(NLĐO) - Sáng 6-4, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức hội nghị thông tin về Tháng hành động vì HTX năm 2026.

Với chủ đề "HTX Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước", sự kiện là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử và khẳng định vị thế trụ cột của kinh tế tập thể trong giai đoạn phát triển mới.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Tháng hành động vì HTX được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Mục tiêu trọng tâm của năm nay là nâng cao nhận thức về hành trình 80 năm hình thành và phát triển của phong trào HTX gắn liền với tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ông Đinh Hồng Thái, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cho biết sự kiện tạo ra diễn đàn đối thoại, kết nối mạnh mẽ giữa các tổ chức kinh tế tập thể với các thành phần kinh tế khác, đồng thời phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo và ứng dụng chuyển đổi số sâu rộng.

Đây cũng là bước đệm quan trọng chào mừng Đại hội Liên minh HTX các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2026-2031).

Tháng hành động vì HTX năm 2026 sẽ có chuỗi sự kiện như: Tọa đàm khoa học về chuyển đổi số, Diễn đàn HTX Quốc gia, hội thảo về tư tưởng Hồ Chí Minh đối với hợp tác xã và lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi phát triển hợp tác xã nông nghiệp.

Giải Ngôi sao HTX và Giải Mai An Tiêm năm 2026 cũng sẽ được trao vào tối 10-4 để tôn vinh 50 HTX và 50 sản phẩm hoạt động hiệu quả và sáng tạo nhất.

Doanh thu bình quân của hợp tác xã đạt 3,2 tỉ đồng/năm

Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, nhấn mạnh sản xuất nhỏ lẻ nếu không được tổ chức sẽ khó tạo sức mạnh tổng thể. Khi tham gia HTX, các hộ sản xuất được chuẩn hóa quy trình, gắn với hợp đồng kinh tế rõ ràng, từ đó hình thành chuỗi giá trị ổn định và nâng cao giá trị gia tăng. Cội nguồn của sản xuất là từ người nông dân, nhưng muốn phát triển bền vững thì phải thông qua HTX để tổ chức lại sản xuất.

Đáng chú ý, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cũng gợi mở nhiều mô hình hợp tác xã ấn tượng như HTX của sinh viên, HTX cựu chiến binh, HTX dịch vụ… và đặc biệt là mô hình hợp tác xã hạnh phúc thí điểm ở Quảng Ninh với mục tiêu cuối cùng là tham gia vào hợp tác xã là có lợi nhuận, làm giàu cho thành viên.

Thời gian tới, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; đẩy mạnh xây dựng, kiện toàn hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên.

Theo báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam, đến 31-12-2025, cả nước có hơn 36.000 HTX, 153 liên hiệp hợp tác xã; 81.781 tổ hợp tác. Doanh thu bình quân một HTX ước đạt 3,2 tỉ đồng/năm; lợi nhuận bình quân ước đạt 255 triệu đồng/năm.

Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên ước đạt khoảng 57 triệu đồng/người/năm (tức khoảng 4,75 triệu đồng/tháng). Mức thu nhập này tăng khoảng 5-6% so với năm 2024.

Các HTX giúp thành viên giảm chi phí sản xuất 8-21% và tăng giá bán sản phẩm 10-12% so với khi từng hộ tự làm đơn lẻ.

Tin liên quan

Công khai 1.645 doanh nghiệp và hợp tác xã nộp thừa thuế

Công khai 1.645 doanh nghiệp và hợp tác xã nộp thừa thuế

(NLĐO) - Phần lớn số thuế doanh nghiệp nộp thừa từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng, có đơn vị thừa hơn 2 tỉ đồng.

Hợp tác xã ở vùng sâu, vùng xa mà bán được hàng ra thế giới là thành công chuyển đổi số

(NLĐO) - Một cuộc khảo sát gần đây của Liên minh HTX Việt Nam cho thấy mức độ chuyển đổi số của HTX cả nước mới chỉ đạt 32%.

2 Phó Thủ tướng đồng chủ trì Diễn đàn về liên kết hiệu quả giữa hợp tác xã và doanh nghiệp

(NLĐO) - Chiều 28-11, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đồng chủ trì Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2025.

Hợp tác xã tư tưởng Hồ Chí Minh phong trào thi đua hợp tác xã hạnh phúc kinh tế tập thể
