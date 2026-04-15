Kinh tế

Chủ tịch ngân hàng OCB lần đầu lên tiếng về giá cổ phiếu "ở mức rất thấp"

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá cổ phiếu OCB đang ở vùng thấp nhất trong khoảng 1 năm qua nhưng Chủ tịch ngân hàng này tin tưởng giá sẽ tăng.

Ngày 15-4, tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), nhiều cổ đông bày tỏ quan tâm khi giá cổ phiếu OCB thời gian qua giao dịch ở mức thấp so với mặt bằng chung của thị trường và nhóm cổ phiếu ngân hàng. Diễn biến này đã kéo dài trong nhiều tháng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15-4, cổ phiếu OCB đứng ở mức 11.500 đồng/cổ phiếu, giảm 0,88% so với phiên trước, trong bối cảnh VN-Index tăng 25 điểm, vượt mốc 1.800 điểm. Đây cũng là vùng giá thấp nhất của OCB kể từ tháng 7 năm ngoái đến nay.

Chủ tịch HĐQT OCB Trịnh Văn Tuấn

Chủ tịch HĐQT OCB Trịnh Văn Tuấn

Giải trình với cổ đông, Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn cho biết ngân hàng luôn minh bạch trong ghi nhận và hạch toán, số liệu phản ánh đúng bản chất hoạt động kinh doanh. Trước khi niêm yết năm 2021, tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của OCB duy trì trên 20%-25%, nhưng sau đó có giai đoạn suy giảm.

“OCB đặt mục tiêu khôi phục động lực tăng trưởng, đưa ROE trở lại trên 15% khi các tồn tại trong chu kỳ kinh doanh vừa qua đã được xử lý. Tôi tin giá cổ phiếu sẽ được cải thiện và phản ánh đúng giá trị, bởi chất lượng tài sản của OCB là rất tốt” – ông Tuấn nói.

Chủ tịch OCB lý giải giá cổ phiếu OCB thấp nhưng có tiềm năng tăng trưởng trong 2026 - Ảnh 3.

Ngân hàng OCB đặt kế hoạch lợi nhuận gần 7.000 tỉ đồng trong năm nay

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 6.960 tỉ đồng, tăng 39% so với năm trước, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động như căng thẳng địa chính trị và giá năng lượng tăng.

Tổng giám đốc OCB, ông Phạm Hồng Hải cho biết tăng trưởng tín dụng vẫn là động lực chính đóng góp vào lợi nhuận. Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, OCB tiếp tục mở rộng sang nông nghiệp, dịch vụ và công nghệ – những lĩnh vực còn nhiều dư địa tăng trưởng trong năm 2026.

Mảng bán lẻ ghi nhận tín hiệu cải thiện tích cực. Ngân hàng định hướng đẩy mạnh cho vay các sản phẩm có lợi suất cao trong mức rủi ro chấp nhận được, đồng thời cơ cấu lại tài sản sinh lãi theo hướng ưu tiên các khoản vay có lãi suất cao, qua đó cải thiện biên lãi ròng (NIM) và quy mô hoạt động.

Hoạt động quản lý và xử lý nợ tiếp tục được chú trọng. Năm 2025, doanh số thu hồi và xử lý nợ tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. OCB kỳ vọng xu hướng này tiếp tục duy trì trong năm 2026, nhờ các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn, góp phần kiểm soát nợ xấu, giảm chi phí dự phòng và cải thiện nguồn thu.

Trong năm 2026, ngân hàng cũng dự kiến tăng vốn điều lệ lên 30.625 tỉ đồng; tổng tài sản tăng 10%; tổng huy động và dư nợ tín dụng tăng lần lượt 14% và 15%.

