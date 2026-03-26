Đồng tiền Thông minh

Lãi suất tiền gửi tại OCB ngày 26-3: Gửi 1 tỉ đồng, thu lãi bao nhiêu?

Tin - ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) – Ngân hàng này thông báo mức lãi suất tiền gửi lên tới 8,1%/năm

Ngày 26-3, ghi nhận cho thấy Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đang niêm yết lãi suất tiền gửi ở mức khá cao so với mặt bằng chung.

Cụ thể, các kỳ hạn ngắn từ 1-3 tuần có lãi suất 0,5%/năm; kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 4,75%/năm. Với các kỳ hạn trung hạn từ 6-11 tháng, lãi suất đạt 6,4%/năm; còn kỳ hạn 12-15 tháng được niêm yết 6,7%/năm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận tại quầy, khách hàng khi đến giao dịch và có nhu cầu gửi số tiền lớn thường được tư vấn các mức lãi suất cao hơn biểu niêm yết. 

Cụ thể, với khoản gửi 1 tỉ đồng theo hình thức mở sổ tiết kiệm, kỳ hạn 6-9 tháng có thể hưởng lãi suất khoảng 8,1%/năm; kỳ hạn 11-12 tháng ở mức 8%/năm.

Lãi suất tiền gửi tại OCB ngày 25-3: Gửi online 1 tỉ đồng, thu lãi 1 tháng bao nhiêu? - Ảnh 1.

Biểu lãi suất niêm yết của OCB

Với số tiền thấp hơn, mức lãi suất cũng có sự điều chỉnh. Khách gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 6-9 tháng được áp dụng khoảng 7,9%/năm; trong khi khoản gửi mới từ 100 triệu đồng có thể nhận lãi suất tối đa khoảng 7,7%/năm.

Ở kênh gửi tiết kiệm trực tuyến, OCB áp dụng lãi suất 5,9%/năm cho kỳ hạn 1 tháng; còn kỳ hạn 6-9 tháng lên tới 8,1%/năm.

Theo công thức tính lãi (tiền lãi = số tiền gửi × lãi suất/12 × số tháng gửi), nếu gửi online 1 tỉ đồng trong 1 tháng với lãi suất 5,9%/năm, khách hàng có thể nhận khoảng 4,9 triệu đồng tiền lãi. Trường hợp gửi 1 tỉ đồng trong 12 tháng với lãi suất 8%/năm, tiền lãi ước đạt khoảng 80 triệu đồng.

Tin liên quan

Lãi suất tiền gửi tại Techcombank ngày 24-3: Gửi 1 tỉ đồng trong 11 tháng, nhận lãi bao nhiêu?

(NLĐO) – Ngân hàng này lưu ý một số khách hàng đáp ứng điều kiện nhất định có thể được áp dụng mức lãi suất cao hơn so với biểu niêm yết

Chu kỳ lãi suất cao sẽ khó kéo dài?

(NLĐO) - Theo OneHousing, lãi suất cao chỉ mang tính chu kỳ, bất động sản vẫn là kênh tích lũy dài hạn và lãi suất có thể hạ nhiệt từ giữa năm 2026.

Lãi suất tiết kiệm tại Vietbank ngày 23-3: Gửi 500 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?

(NLĐO) - Gửi tiết kiệm tại Vietbank, người dân nhận được lãi suất cao nhất 7,8%/năm.

