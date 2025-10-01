HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước: Kỳ họp Quốc hội sắp tới quyết nhiều vấn đề hệ trọng

PHAN ANH; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO)- Chủ tịch nước cho biết kỳ họp thứ 10 sắp diễn ra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; sẽ đưa ra những định hướng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước

Chiều 1-10, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP HCM, đơn vị 10 đã tiếp xúc cử tri các xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh, Bà Điểm.

Tổ ĐBQH số 10 có Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ; thiếu tướng Phan Văn Xựng, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM. Cùng dự có Trưởng Đoàn ĐBQH TP HCM Nguyễn Văn Lợi; Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy.

img

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc chiều 1-10

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi trước các quyết sách của Trung ương và sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời phản ánh, kiến nghị những vấn đề còn tồn tại, bất cập như quy hoạch, đất đai…

Cử tri phản ánh bức xúc kéo dài từ tình trạng quy hoạch "treo", nhất là tại Khu đô thị Tây Bắc, khiến người dân không thể xây dựng, sửa chữa nhà cửa.

Cử tri cũng cho rằng mức thuế trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiện quá cao so với thu nhập của đa số lao động, đề nghị giữ nguyên mức thuế cho lần chuyển đổi đầu tiên và quy định rõ thời hạn xử lý dự án "treo" để tránh lãng phí đất đai, gây dư luận không tốt.

img

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri

Thay mặt Tổ ĐBQH tiếp thu ý kiến cử tri, Chủ tịch nước Lương Cường biết kỳ họp thứ 10 sắp diễn ra là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ QH khóa XV, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ngoài tổng kết hoạt động của cả nhiệm kỳ, QH sẽ đưa ra những định hướng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tại kỳ họp, QH sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng, trong đó có 45 dự án luật, gồm những đạo luật quan trọng như Luật Đất đai, Luật Đầu tư... Kỳ họp này có khối lượng công việc lớn, nhằm tạo hành lang pháp lý quan trọng để khơi thông nguồn lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

img

Chủ tịch nước Lương Cường trao đổi cùng Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết tại buổi tiếp xúc cử tri

img

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu tại buổi tiếp xúc

Chủ tịch nước chia sẻ đây là lần đầu tiên ông được gặp gỡ, tiếp xúc cử tri 11 xã tại TP HCM sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh kết quả đạt được trong quá trình triển khai mô hình mới, cả nước nói chung và TP HCM nói riêng vẫn còn khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Theo Chủ tịch nước, quá trình vận hành chắc chắn sẽ có những điều chưa lường trước được. "Những gì làm được thì tiếp tục phát huy, những gì vướng mắc, khó khăn thì cùng tháo gỡ. Việc gì thuộc xã thì xã gỡ, việc gì thuộc TP thì TP gỡ, việc gì thuộc Trung ương thì Trung ương gỡ thì mới toàn diện" - Chủ tịch nước nhấn mạnh và cho biết khí thế chung rất tích cực, những vấn đề chưa đạt như mong muốn sẽ từng bước được giải quyết.

Khẳng định mục tiêu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân và sát dân hơn, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo các xã cần chủ động rà soát, tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, báo cáo kịp thời vướng mắc để vận hành bộ máy đúng yêu cầu đề ra.

Chủ tịch nước cho biết thời gian tới, khối lượng công việc đồ sộ, đòi hỏi các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, mọi cán bộ, đảng viên và toàn dân phải đoàn kết, phấn đấu, tận dụng mọi thời cơ, vận hội, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM sẽ tiếp tục đoàn kết chặt chẽ hơn, thống nhất hơn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, đóng góp quan trọng đưa đất nước tiến lên.

