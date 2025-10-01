Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri TP HCM

PHAN ANH; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổ đại biểu Quốc hội TP HCM số 10 đang tiếp xúc cử tri TP HCM trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Chiều 1-10, tại TP HCM, Tổ đại biểu Quốc hội TP HCM, đơn vị 10 đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh, Bà Điểm.

Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri TP HCM - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri TP HCM trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV vào chiều 1-10

Tổ đại biểu Quốc hội số 10 có Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ; thiếu tướng Phan Văn Xựng, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM.

Cùng dự có Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM Nguyễn Văn Lợi; Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy.

Một số hình ảnh tại buổi tiếp xúc:

Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri TP HCM - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri TP HCM trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV vào chiều 1-10

Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri TP HCM - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri TP HCM trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV vào chiều 1-10

Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri TP HCM - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Lương Cường tại buổi tiếp xúc cử tri

Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri TP HCM - Ảnh 5.

Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ tại buổi tiếp xúc cử tri

Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri TP HCM - Ảnh 6.

Thiếu tướng Phan Văn Xựng, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM, thông tin đến cử tri nội dung dự kiến tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri TP HCM - Ảnh 7.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri chiều 1-10

Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri TP HCM - Ảnh 8.

Cử tri phát biểu nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri TP HCM - Ảnh 9.

Cử tri phát biểu nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc


Tin liên quan

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ngoại trưởng Mỹ

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ngoại trưởng Mỹ

(NLĐO)- Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh chính quyền Tổng thống D. Trump luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của Mỹ tại khu vực

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn và Củ Chi

(NLĐO)- Chiều 28-6, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổ Đại biểu Quốc hội TP HCM tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn và Củ Chi sau kỳ họp tứ 9, Quốc hội Khóa XV.

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi: Phải bảo đảm an sinh cho người dân!

"NLĐO)- "Vướng đâu gỡ đó, phải tập trung lo cho đời sống người dân" – Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan chức năng sau khi nghe các ý kiến của cử tri

tiếp xúc cử tri Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP HCM Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri trước kỳ họp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo