Hình ảnh Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri TP HCM

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổ đại biểu Quốc hội TP HCM số 10 đang tiếp xúc cử tri TP HCM trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Chiều 1-10, tại TP HCM, Tổ đại biểu Quốc hội TP HCM, đơn vị 10 đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh, Bà Điểm.
Tổ đại biểu Quốc hội số 10 có Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ; thiếu tướng Phan Văn Xựng, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM.
