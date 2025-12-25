HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường: Cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp

Minh Chiến

(NLĐO)- Ngày 25-12, Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (Ban Chỉ đạo), chủ trì phiên họp thứ ba năm 2025 của Ban Chỉ đạo.

Dự phiên họp có các Ủy viên Bộ Chính trị: Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo; ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì phiên họp về cải cách tư pháp năm 2025 - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã xem xét cho ý kiến về các nội dung liên quan tới kết quả tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2026-2031; dự thảo Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo do Ban Nội chính Trung ương chuẩn bị; Đề án "Tổng kết, đánh giá chế định Bào chữa viên nhân dân để có giải pháp trong thời gian tới" do Đảng ủy Trung ương Hội luật gia Việt Nam chuẩn bị.

Về kết quả tổng kết công tác cải cách tư pháp, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, nhiệm kỳ vừa qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện và thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp.

Ban Chỉ đạo đã tham mưu, giúp Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư pháp, cải cách tư pháp theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng. Pháp luật về hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp được xây dựng, hoàn thiện tương đối đầy đủ, đồng bộ, kịp thời, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp tiếp tục được kiện toàn, đổi mới phù hợp với chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp được chú trọng.

Theo Ban Chỉ đạo, đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp đã có sự trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Nhiều hoạt động bổ trợ tư pháp được xã hội hóa, phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu xã hội.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì phiên họp về cải cách tư pháp năm 2025 - Ảnh 2.

Toàn cảnh phiên họp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách tư pháp, đồng thời đề ra các phương hướng nhiệm vụ cải cách tư pháp trong nhiệm kỳ tới.

Liên quan tới đề án "Tổng kết, đánh giá chế định Bào chữa viên nhân dân để có giải pháp trong thời gian tới", Ban Chỉ đạo cho rằng chế định được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự, có tính lịch sử, chính trị - xã hội gắn liền với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Tuy nhiên thời gian gần đây, chế định này cơ bản "không còn vận hành trên thực tế", do chất lượng chuyên môn của đa số Bào chữa viên nhân dân không cao, không được đào tạo chuyên sâu. Do đó, Ban Chỉ đạo đề nghị cần bổ sung các giải pháp cụ thể hơn, gắn với trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan và lộ trình thực hiện các giải pháp.

Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban chỉ đạo, nhấn mạnh phiên họp lần thứ 3 của Ban chỉ đạo đã hoàn thành đầy đủ chương trình đề ra. Trên cơ sở những kết quả đạt được và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong cải cách tư pháp những năm qua, Chủ tịch nước đề nghị phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2026 - 2031 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, quan điểm của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV, nghị quyết của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng đề nghị các thành viên ban chỉ đạo quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2026; tăng cường phối hợp liên ngành.

Chủ tịch nước lưu ý quá trình triển khai các nhiệm vụ cần quan tâm chăm lo xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp; gắn yêu cầu trách nhiệm công việc đạt kết quả cao kèm cơ chế, chính sách cán bộ tư pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với Đề án: "Tổng kết, đánh giá chế định Bào chữa viên nhân dân để có giải pháp trong thời gian tới", Chủ tịch nước đề nghị cần thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật; đồng thời chủ động nghiên cứu, đề xuất những sửa đổi bổ sung bám sát quan điểm của Đảng là lấy dân làm gốc và Nhà nước của nhân dân, vì nhân dân.

Tin liên quan

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

(NLĐO) - Chủ tịch nước đề nghị Ban Nội chính Trung ương đề xuất, tham gia ý kiến về một số nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung quy định về cải cách tư pháp

Chủ tịch nước Lương Cường: Để đi vào cuộc sống, luật phải phù hợp với thực tiễn

(NLĐO) - Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh để luật đi vào cuộc sống phải phù hợp với thực tiễn; đại biểu Quốc hội phải góp phần gỡ những cái vướng, cái khó

Chủ tịch nước Lương Cường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Đà Nẵng

(NLĐO) – Chủ tịch nước Lương Cường đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Đà Nẵng, qua đó chia sẻ với những mất mát của bà con vùng lũ nơi đây.

Bộ Chính trị cải cách tư pháp Chủ tịch nước Lương Cường ban chỉ đạo cải cách tư pháp công tác tư pháp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo