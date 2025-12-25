Dự phiên họp có các Ủy viên Bộ Chính trị: Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo; ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.



Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã xem xét cho ý kiến về các nội dung liên quan tới kết quả tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2026-2031; dự thảo Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo do Ban Nội chính Trung ương chuẩn bị; Đề án "Tổng kết, đánh giá chế định Bào chữa viên nhân dân để có giải pháp trong thời gian tới" do Đảng ủy Trung ương Hội luật gia Việt Nam chuẩn bị.

Về kết quả tổng kết công tác cải cách tư pháp, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, nhiệm kỳ vừa qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện và thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp.

Ban Chỉ đạo đã tham mưu, giúp Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư pháp, cải cách tư pháp theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng. Pháp luật về hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp được xây dựng, hoàn thiện tương đối đầy đủ, đồng bộ, kịp thời, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp tiếp tục được kiện toàn, đổi mới phù hợp với chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp được chú trọng.

Theo Ban Chỉ đạo, đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp đã có sự trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Nhiều hoạt động bổ trợ tư pháp được xã hội hóa, phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu xã hội.

Toàn cảnh phiên họp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách tư pháp, đồng thời đề ra các phương hướng nhiệm vụ cải cách tư pháp trong nhiệm kỳ tới.

Liên quan tới đề án "Tổng kết, đánh giá chế định Bào chữa viên nhân dân để có giải pháp trong thời gian tới", Ban Chỉ đạo cho rằng chế định được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự, có tính lịch sử, chính trị - xã hội gắn liền với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Tuy nhiên thời gian gần đây, chế định này cơ bản "không còn vận hành trên thực tế", do chất lượng chuyên môn của đa số Bào chữa viên nhân dân không cao, không được đào tạo chuyên sâu. Do đó, Ban Chỉ đạo đề nghị cần bổ sung các giải pháp cụ thể hơn, gắn với trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan và lộ trình thực hiện các giải pháp.

Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban chỉ đạo, nhấn mạnh phiên họp lần thứ 3 của Ban chỉ đạo đã hoàn thành đầy đủ chương trình đề ra. Trên cơ sở những kết quả đạt được và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong cải cách tư pháp những năm qua, Chủ tịch nước đề nghị phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2026 - 2031 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, quan điểm của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV, nghị quyết của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng đề nghị các thành viên ban chỉ đạo quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2026; tăng cường phối hợp liên ngành.

Chủ tịch nước lưu ý quá trình triển khai các nhiệm vụ cần quan tâm chăm lo xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp; gắn yêu cầu trách nhiệm công việc đạt kết quả cao kèm cơ chế, chính sách cán bộ tư pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với Đề án: "Tổng kết, đánh giá chế định Bào chữa viên nhân dân để có giải pháp trong thời gian tới", Chủ tịch nước đề nghị cần thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật; đồng thời chủ động nghiên cứu, đề xuất những sửa đổi bổ sung bám sát quan điểm của Đảng là lấy dân làm gốc và Nhà nước của nhân dân, vì nhân dân.