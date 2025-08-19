Chủ tịch nước Lương Cường đón, hội đàm với Quốc vương Bhutan

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18 đến 22-8.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt đón Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema. Ảnh: TTXVN

Sáng 19-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Việt Nam của Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2012.

Tham dự lễ đón có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Bhutan Nguyễn Thanh Hải; trợ lý Chủ tịch nước Tống Thanh Trì.

Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô có mặt tại Phủ Chủ tịch vẫy cờ hai nước chào đón Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu cùng Đoàn cấp cao Bhutan.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện sự coi trọng của Bhutan đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực; đồng thời là minh chứng rõ nét đường lối đối ngoại của Việt Nam, đó là độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ với các nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đoàn xe hộ tống đưa Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck dẫn đầu Đoàn cấp cao Vương quốc Bhutan thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Sau đó, các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu những bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đi dọc thảm đỏ trong tiếng vẫy chào của cháu thiếu nhi để bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Hai nhà lãnh đạo đã duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, thảo luận và định hướng cho quan hệ song phương, cũng như xác định những lĩnh vực hợp tác trọng tâm trong thời gian tới. Sau hội đàm, Chủ tịch nước và Quốc vương Bhutan chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác.

Hình ảnh do TTXVN ghi nhận: