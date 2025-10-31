HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2025 tại Hàn Quốc.

Chiều 31-10 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025 tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chúc mừng Trung Quốc vừa tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 4 khóa XX, chúc mừng các thành tựu của Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các lãnh đạo Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời thăm hỏi tốt đẹp đến Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, chúc và tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội XIV thành công tốt đẹp.

Hai bên đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua; nhất trí tiếp tục tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác thực chất, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững và ngày càng đi vào chiều sâu.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại; đề nghị hai bên triển khai tốt các chuyến thăm cấp cao, tăng cường trao đổi lý luận giữa hai Đảng và mở rộng hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực.

Tán thành với các đề xuất hợp tác của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam; đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hai Đảng, phát huy hiệu quả cơ chế hội thảo lý luận; khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực với Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi vấn đề trên biển và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, cùng duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Tin liên quan

Gặp Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Donald Trump hứa thu xếp thời gian thăm Việt Nam

Gặp Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Donald Trump hứa thu xếp thời gian thăm Việt Nam

(NLĐO)- Nhân dịp tham dự APEC tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chủ tịch nước Lương Cường đến Hàn Quốc, bắt đầu chương trình dự APEC 2025

(NLĐO) - Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tiếp xúc với nhiều lãnh đạo các nền kinh tế APEC, gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

APEC tìm giải pháp thu hẹp khác biệt

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Việt Nam mang đến cho doanh nghiệp môi trường ổn định, an toàn và cơ hội phát triển bền vững

