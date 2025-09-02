Chủ tịch nước Lương Cường tới Trung Quốc dự kỷ niệm chiến thắng phát xít

Theo đặc phái viên TTXVN, vào lúc 21 giờ 20 tối 2-9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chương trình tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 đến 4-9 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Lễ đón Chủ tịch nước Lương Cường tại sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: TTXVN



Đón Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh có Bộ trưởng Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Vương Hiểu Bình; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại TP Bắc Kinh Diêm Ngạo Sương; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Trung Quốc.

Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới là một trong những sự kiện mang tầm vóc toàn cầu, không chỉ ôn lại một dấu mốc lịch sử trọng đại, mà còn khẳng định những giá trị nền tảng đã định hình trật tự quốc tế hiện đại: Hòa bình, độc lập, chủ quyền, hợp tác bình đẳng và cùng phát triển.

Sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường tại Lễ kỷ niệm trên tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới của Việt Nam.

Trong chuyến công tác, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ có các cuộc gặp với các lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc. Đây là dịp lãnh đạo hai nước tiếp tục củng cố và hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất cùng có lợi trên các lĩnh vực giữa hai nước, xử lý các bất đồng, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của mỗi nước, cũng như đóng góp cho sự phát triển chung của khu vực và trên thế giới.

Kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc đón Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, Chủ tịch nước dự kiến cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế cùng tham dự Lễ kỷ niệm. Đây cũng là dịp quan trọng để Việt Nam trao đổi, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác thiết thực, nhiều mặt với các đối tác quan trọng ở khu vực và quốc tế, truyền tải hình ảnh, thông tin rộng rãi về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội sau 80 năm thành lập nước, qua đó lan tỏa thông điệp tích cực, tin cậy về đất nước và con người Việt Nam.

Đoàn chính thức tháp tùng Chủ tịch nước có: Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Anh; Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh.