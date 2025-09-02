Chủ tịch nước Lương Cường tới Trung Quốc dự kỷ niệm chiến thắng phát xít

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường tới Trung Quốc dự kỷ niệm chiến thắng phát xít

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tối 2-9, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến Bắc Kinh dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, vào lúc 21 giờ 20 tối 2-9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chương trình tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 đến 4-9 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch nước Lương Cường tới Trung Quốc dự kỷ niệm chiến thắng phát xít- Ảnh 1.

Lễ đón Chủ tịch nước Lương Cường tại sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: TTXVN

Đón Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh có Bộ trưởng Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Vương Hiểu Bình; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại TP Bắc Kinh Diêm Ngạo Sương; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Trung Quốc.

Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới là một trong những sự kiện mang tầm vóc toàn cầu, không chỉ ôn lại một dấu mốc lịch sử trọng đại, mà còn khẳng định những giá trị nền tảng đã định hình trật tự quốc tế hiện đại: Hòa bình, độc lập, chủ quyền, hợp tác bình đẳng và cùng phát triển.

Sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường tại Lễ kỷ niệm trên tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới của Việt Nam.

Trong chuyến công tác, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ có các cuộc gặp với các lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc. Đây là dịp lãnh đạo hai nước tiếp tục củng cố và hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất cùng có lợi trên các lĩnh vực giữa hai nước, xử lý các bất đồng, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của mỗi nước, cũng như đóng góp cho sự phát triển chung của khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường tới Trung Quốc dự kỷ niệm chiến thắng phát xít- Ảnh 3.

Kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc đón Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, Chủ tịch nước dự kiến cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế cùng tham dự Lễ kỷ niệm. Đây cũng là dịp quan trọng để Việt Nam trao đổi, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác thiết thực, nhiều mặt với các đối tác quan trọng ở khu vực và quốc tế, truyền tải hình ảnh, thông tin rộng rãi về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội sau 80 năm thành lập nước, qua đó lan tỏa thông điệp tích cực, tin cậy về đất nước và con người Việt Nam.

Đoàn chính thức tháp tùng Chủ tịch nước có: Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Anh; Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh.

Tin liên quan

Thư mừng Quốc khánh Việt Nam của lãnh đạo Lào, Trung Quốc, Campuchia

Thư mừng Quốc khánh Việt Nam của lãnh đạo Lào, Trung Quốc, Campuchia

(NLĐO)- Lãnh đạo nhiều quốc gia đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Ba ý nghĩa quan trọng chuyến công tác tới Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường

(NLĐO)- Đây là chuyến công tác đầu tiên đến Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ dự kỷ niệm chiến thắng phát-xít tại Trung Quốc

(NLĐO)- Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít và làm việc tại Trung Quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường kỷ niệm chiến thắng phát xít Trung Quốc Việt Nam - Trung Quốc Chủ tịch nước Lương Cường đi trung quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo