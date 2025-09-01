HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ba ý nghĩa quan trọng chuyến công tác tới Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường

Dương Ngọc

(NLĐO)- Đây là chuyến công tác đầu tiên đến Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị Chủ tịch nước.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 đến 4-9-2025.

Ý nghĩa chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tới Trung Quốc - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết đây cũng là chuyến công tác đầu tiên đến Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị Chủ tịch nước. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm 2025 là năm giao lưu nhân văn, kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước lần này mang ba ý nghĩa quan trọng.

Thứ nhất, là một nước điển hình của công cuộc đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình và công lý, ngay sau Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Lễ Kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới thể hiện tiếng nói trách nhiệm và sự ủng hộ của Việt Nam đối với nỗ lực của nhân dân thế giới vì hòa bình, an ninh và phát triển.

Thứ hai, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường diễn ra ngay sau chuyến thăm và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế cùng đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Trung Quốc và khối quân nhân Quân Giải phóng Trung Quốc. Điều này thể hiện sự "kề vai sát cánh", ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước trong chặng đường lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Thứ ba, trong chuyến công tác, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ có các cuộc gặp với các lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc. Đây là dịp lãnh đạo hai nước tiếp tục củng cố và hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất cùng có lợi trên các lĩnh vực giữa hai nước, xử lý các bất đồng, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của mỗi nước, cũng như đóng góp cho sự phát triển chung của khu vực và trên thế giới.

Thế mạnh và tiềm năng hợp tác Việt Nam - Trung Quốc

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước có nhiều tiềm năng và thế mạnh hợp tác. Hai nước có đường biên giới đất liền dài gần 1.450 km, thuận lợi cho giao lưu nhân dân và giao thương giữa hai nước, có chung nhiều điểm tương đồng về văn hóa lịch sử và hệ thống chính trị. Kinh tế hai nước có nhiều mặt bổ sung cho nhau. 

Trung Quốc là nền kinh tế lớn trên thế giới với thị trường tiêu thụ trên 1 tỉ dân, là cường quốc công nghệ trong nhiều lĩnh vực và có tiếng nói quan trọng về an ninh và phát triển. Việt Nam đang trong giai đoạn then chốt của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặt ra mục tiêu khát vọng phát triển 100 năm trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ý nghĩa chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tới Trung Quốc - Ảnh 2.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nói về chuyến công tác đầu tiên đến Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường

Chính những điểm bổ sung cho nhau đặt ra yêu cầu về sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước. Trong tình hình chính trị an ninh, kinh tế thế giới, khu vực có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, việc phát triển quan hệ hai nước và tranh thủ thế mạnh hợp tác kinh tế phù hợp đường lối đối ngoại của mỗi nước và xu thế chung. Trong tương lai, hai bên cần triển khai các biện pháp thiết thực và hiệu quả nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược theo phướng hướng "6 hơn", trong đó:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về lý luận và định hướng phát triển kinh tế, tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương để cùng ứng phó thách thức chung, giải quyết các bất đồng vì an ninh, hòa bình, phát triển của mỗi nước.

Thứ hai, tạo đột phá mới về kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch, phát triển hạ tầng chiến lược và khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, lĩnh vực AI, lượng tử, 5G, 6G, công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao...

Thứ ba, tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch và văn hóa trên cơ sở những điểm tương đồng về văn hóa lịch sử và gần gũi về địa lý nhằm tạo gắn kết, thắt chặt tình cảm hữu nghị, củng cố "nền tảng lòng dân" cho sự phát triển lâu dài, bền vững của quan hệ hai nước.

"Với bề dày quan hệ giữa hai nước, những định hướng chiến lược rõ ràng từ lãnh đạo cấp cao và với môi trường hòa bình, ổn định làm nền tảng, những tiềm năng, lợi thế hợp tác giữa hai bên sẽ được phát huy mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước cũng như đóng góp thiết thực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới" - Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh.

Thủ tướng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Thủ tướng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

(NLĐO)- Chiều 31-8, tại TP Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

(NLĐO)- Chiều 31-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thiên Tân, bắt đầu chuyến công tác tại Trung Quốc

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp mở rộng của hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

