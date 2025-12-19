HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng

B.T.V. (Theo TTXVN)

(NLĐO) - Hai cán bộ Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, và Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Học viện Quốc phòng, đã thăng quân hàm Thượng tướng.

Chiều 19-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, đã chủ trì buổi lễ trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với hai sĩ quan cấp cao Bộ Quốc phòng.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với các đồng chí Đỗ Xuân Tụng (bên phải), Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đồng chí Đỗ Văn Bảnh (bên trái), Chính ủy Học viện Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với các cán bộ: Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Học viện Quốc phòng.

Trao quyết định và phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá hai tân Thượng tướng đều là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước, của Quân đội nhân dân Việt Nam; được đào tạo cơ bản, có hệ thống, trưởng thành từ đơn vị, cơ sở; được rèn luyện, thử thách qua rất nhiều cương vị, lĩnh vực, môi trường công tác; dù trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước chỉ rõ thời gian tới tình hình thế giới, khu vực dự báo sẽ tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt. Trong nước, sau gần 40 năm đổi mới, nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường với lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đơn vị. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước yêu cầu hai cán bộ vừa được thăng quân hàm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Anh hùng; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; đoàn kết, gắn bó máu thịt với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; học tập, tu dưỡng, rèn luyện để luôn xứng đáng với đạo làm Tướng như Bác Hồ kính yêu đã dạy và là người lãnh đạo, chỉ huy tài năng, mẫu mực, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Chủ tịch nước đề nghị hai Thượng tướng cùng lãnh đạo Tổng cục Chính trị và Học viện Quốc phòng tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị mẫu mực tiêu biểu; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đào tạo, bồi dưỡng cấp cao về quân sự, quốc phòng; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo đảm cho Quân đội luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Thay mặt hai cán bộ vừa được thăng quân hàm, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, khẳng định sẽ tích cực cùng tập thể lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chủ động nghiên cứu, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai hiệu quả các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; cùng toàn Đảng, toàn dân tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc của dân tộc.

Ba Thứ trưởng Bộ Công an được thăng quân hàm Thượng tướng

(NLĐO) - Ba Thứ trưởng Công an Lê Tấn Tới, Lê Văn Tuyến và Nguyễn Văn Long được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng quân đội

(NLĐO) - Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Lê Quang Minh

Tổng Bí thư dự Lễ truy tặng Danh hiệu Anh hùng cho Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Danh hiệu Anh hùng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho đại diện gia đình Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ.

