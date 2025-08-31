Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025), ngày 31-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ truy tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ, Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ truy tặng.



Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu dự buổi Lễ. Ảnh: Bộ Công an

Dự buổi lễ còn có ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Thường trực Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an…

Cuộc đời và sự nghiệp của Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ là tấm gương cao đẹp của người cộng sản chân chính, nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng và Nhà nước ta; người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, một nhân cách lớn tận trung với nước, tận hiếu với dân, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho thân nhân gia đình cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ. Ảnh: Bộ Công an



Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, trên nhiều cương vị công tác khác nhau, Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ không ngại hy sinh, gian khổ, với tư duy chiến lược, tầm nhìn xa, trông rộng, luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng, có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) từ năm 1991 đến năm 1996, trước những biến động của thế giới tác động trực tiếp đến con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, sự nghiệp đổi mới, an ninh, trật tự của đất nước, Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ đã kiên định, bản lĩnh, lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa sự nghiệp đổi mới vững bước tiến lên.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Bí thư Tô Lâm và thân nhân gia đình cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ.

Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ còn là tấm gương mẫu mực về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, về tác phong cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, về thực hành tiết kiệm, gần dân, trọng dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ."

Phát biểu tại Lễ truy tặng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định Lực lượng Công an nhân dân luôn khắc ghi, trân trọng, biết ơn những cống hiến lớn lao của cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ cũng như của các Bộ trưởng, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an tiền bối. Công lao, đóng góp to lớn của các Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ mãi mãi là niềm tự hào, tài sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân.

Toàn lực lượng Công an nhân dân nguyện noi theo tấm gương sáng ngời của các lãnh đạo tiền bối, trong đó có Thượng tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ, không ngừng phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, tiếp tục xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, mãi mãi là thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, tạo nền tảng thực hiện thành công các chủ trương, mục tiêu chiến lược của Đảng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho đại diện gia đình Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ thể hiện sự ghi nhận, tri ân, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với công lao, đóng góp to lớn của Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.