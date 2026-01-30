Chủ tịch nước thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thăm hỏi Phu nhân Ngô Thị Mận

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thăm hỏi Phu nhân Ngô Thị Mận

D.Ngọc (Theo TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương thành kính tưởng nhớ các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2026), sáng 30-1, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến thăm, chúc Tết gia đình và dâng hương thành kính tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương và cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN

Thành kính dâng hương, Chủ tịch nước bày tỏ tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Khả Phiêu với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ở cương vị công tác nào, đồng chí Lê Khả Phiêu cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cộng sản.

Là một trong những nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng ở mỗi giai đoạn khó khăn, thử thách, đồng chí Lê Khả Phiêu luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; luôn đặt lợi ích của Đảng, của đất nước và nhân dân lên trên hết, trước hết; được đồng chí, đồng bào quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng.

- Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Xúc động thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp lớn lao của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng, cũng như công cuộc xây dựng phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới.

- Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm hỏi, chúc Tết bà Ngô Thị Mận, Phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Trọn cuộc đời đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta bằng một tinh thần, ý chí thép, không lùi bước trước những trở ngại, khó khăn; mang hết tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết cách mạng, làm việc đến hơi thở cuối cùng, tận tâm, tận lực, tận hiến cho Đảng, cho nước, cho dân; khẳng định một nhân cách lớn, sống trọn cuộc đời vì nước, vì Đảng, vì dân.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng đến thắp hương, tri ân Chủ tịch nước Trần Đức Lương, người đã có những đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện thành công đường lối đối ngoại mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa trên các lĩnh vực, tích cực, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, mở ra những cơ hội lớn cho sự phát triển của đất nước; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

- Ảnh 4.

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: TTXVN

Thăm, chúc Tết gia đình và thắp nén hương thơm, Chủ tịch nước Lương Cường tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân Chủ tịch nước Trần Đại Quang, một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng.

Đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, qua đó, đã tích cực góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị-xã hội.

- Ảnh 5.

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN

Trong không khí ấm áp, thân tình, khi đến thăm, chúc tết, Chủ tịch nước Lương Cường ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân, gia đình Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc thân nhân, gia đình các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình cách mạng và những thành tích đã đạt được, tiếp tục có nhiều cống hiến cho Tổ quốc, nhân dân.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tưởng niệm các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tưởng niệm các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ những công lao đóng góp to lớn của các nguyên Tổng Bí thư: Lê Duẩn, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương, chia buồn

(NLĐO)- Tối ngày 27-7, tại nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phố Thiền Quang, TP Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng phái đoàn Mỹ do Tổng thống Biden cử đã đến thắp hương viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn với Phu nhân Ngô Thị Mận cùng gia quyến của Tổng Bí thư

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Lãnh đạo Đảng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch nước Lương Cường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo