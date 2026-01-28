Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 28-1, nhân dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, tri ân nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành kính dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Tết gia đình cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Lâm Hiển

Với trọng trách là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và trước đó là Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn gắn bó với Quốc hội, hiểu rõ về tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội. Đồng chí luôn nhắc nhở các đại biểu phải dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động của Quốc hội, phải có kiến thức chuyên sâu, có sự am hiểu sâu sắc về Quốc hội để có những ý kiến đóng góp, phản biện sắc sảo; mỗi đại biểu đập nhịp đập của cuộc sống, của trái tim nhân dân thì nhất định hoạt động của Quốc hội sẽ sinh động và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thắp hương tưởng nhớ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã tới dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch nước, Đại tướng Trần Đại Quang, nhà lãnh đạo gần gũi, cởi mở, khiêm tốn, tận tụy, luôn cống hiến hết mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Quốc hội, qua đó đã tích cực góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: Lâm Hiển

Trong sáng 28-1, thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn nguyên Chủ tịch Quốc hội luôn dành thời gian quan tâm, theo dõi và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với hoạt động của Quốc hội thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: Lâm Hiển

Chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng ủy Quốc hội, Quốc hội sẽ bám sát định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng để xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Đảng ủy Quốc hội, Chương trình lập pháp toàn khóa và Chương trình giám sát toàn khóa của Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra việc thể chế hóa và thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng theo đúng yêu cầu tại Đại hội XIV của Đảng, đó là "hoàn thiện thể chế phát triển và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: lấy thực thi làm thước đo".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến để hoạt động của Quốc hội ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới.