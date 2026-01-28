Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Văn Duẩn

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Sáng 28-1, nhân dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, tri ân nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành kính dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Tết gia đình cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Lâm Hiển

Với trọng trách là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và trước đó là Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn gắn bó với Quốc hội, hiểu rõ về tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội. Đồng chí luôn nhắc nhở các đại biểu phải dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động của Quốc hội, phải có kiến thức chuyên sâu, có sự am hiểu sâu sắc về Quốc hội để có những ý kiến đóng góp, phản biện sắc sảo; mỗi đại biểu đập nhịp đập của cuộc sống, của trái tim nhân dân thì nhất định hoạt động của Quốc hội sẽ sinh động và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thắp hương tưởng nhớ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã tới dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch nước, Đại tướng Trần Đại Quang, nhà lãnh đạo gần gũi, cởi mở, khiêm tốn, tận tụy, luôn cống hiến hết mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Quốc hội, qua đó đã tích cực góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 5.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: Lâm Hiển

Trong sáng 28-1, thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn nguyên Chủ tịch Quốc hội luôn dành thời gian quan tâm, theo dõi và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với hoạt động của Quốc hội thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 6.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: Lâm Hiển

Chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng ủy Quốc hội, Quốc hội sẽ bám sát định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng để xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Đảng ủy Quốc hội, Chương trình lập pháp toàn khóa và Chương trình giám sát toàn khóa của Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra việc thể chế hóa và thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng theo đúng yêu cầu tại Đại hội XIV của Đảng, đó là "hoàn thiện thể chế phát triển và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: lấy thực thi làm thước đo".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến để hoạt động của Quốc hội ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tri ân nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tri ân nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(NLĐO) - Sáng 27-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm, tri ân nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Tri ân cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu khu vực phía Nam

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự vui mừng được gặp lại các đại biểu cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác qua các thời kỳ

Đoàn công tác Cụm thi đua các LĐLĐ thành phố trực thuộc Trung ương dâng hương tri ân tại Côn Đảo

(NLĐO)- Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của giai cấp công nhân

Chủ tịch Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh mẫn Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ại hội XIV của Đảng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo