Chủ tịch nước: Tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy công an "tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả"

Ngày 11-12, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm và làm việc với Bộ Công an.



Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bộ Công an

Trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ An ninh quốc gia và công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến nay, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, nêu rõ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã gương mẫu đi đầu trong quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đã đạt được nhiều kết quả đặc biệt quan trọng trong công tác nắm tình hình, tham mưu, dự báo chiến lược; công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND... Công tác bảo vệ an ninh quốc gia được thực hiện quyết liệt, chủ động, từ sớm, từ xa, từ cơ sở; xử lý dứt điểm nhiều vấn đề an ninh phức tạp, kéo dài nhiều năm, nhiều đối tượng chống phá trọng điểm.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm, kéo giảm tội phạm, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội đề ra; tập trung cao độ điều tra, xử lý nghiêm minh, triệt để nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ còn tồn đọng, kéo dài; thu hồi tài sản lớn cho Nhà nước, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.

Tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", gần dân, sâu sát cơ sở…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đất nước ta có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức cả về khách quan, chủ quan. Tuy nhiên với bản lĩnh, sự lãnh đạo sáng suốt, sự đoàn kết thống nhất rất cao, Đảng ta đã lãnh đạo, chỉ đạo vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giữ vững sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch nước biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao Bộ Công an từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã rất chủ động, nắm chắc tình hình, đề cao trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần rất quan trọng bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ Công an

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Đảng uỷ Công an Trung ương cần tiếp tục nắm chắc tình hình, chỉ đạo thực hiện hoàn thành đồng bộ, thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đã đề ra, giữ vững ổn định chính trị để phát triển đất nước. Cần tập trung hoàn thành thật tốt nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV mà nhân dân đang rất mong chờ, kỳ vọng.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Bộ Công an

Cùng với đó, theo Chủ tịch nước, cần tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương thật sự trong sạch, vững mạnh; gắn với tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy "tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả". Tiếp tục xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, đảm bảo điều kiện làm việc, đời sống, sự tiến bộ và chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, chính sách hậu phương CAND.

Chủ tịch nước nhấn mạnh phải tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong CAND đồng bộ trên cả 3 mặt là chất lượng văn kiện; chất lượng nhân sự cấp ủy các cấp trong Công an và chất lượng nhân sự Công an tham gia cấp ủy các cấp. Tiếp tục phối hợp chủ động, có hiệu quả với các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan tư pháp với tinh thần "đã tốt rồi, chặt chẽ rồi, tới đây phải tốt hơn, chặt chẽ hơn".