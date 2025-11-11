HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chủ tịch Phú Quốc tặng giấy khen cho người bán trái cây đã từ chối nhận tiền cảm ơn từ du khách

DUY NHÂN

(NLĐO) - Người bán trái cây giúp du khách Hàn Quốc tìm được mẹ đi lạc nhưng từ chối nhận tiền cảm ơn vừa được Chủ tịch đặc khu Phú Quốc khen thưởng.

Ngày 11-11, bà Nguyễn Thị Kim Loan – Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - đã đến nhà trao tặng giấy khen cho ông Trần Hoàng Phương (thường trú khu phố 7 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) vì đã có thành tích đột xuất trong việc hỗ trợ du khách nước ngoài tìm người thân thất lạc.

- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan (áo xanh) cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND đặc khu Phú Quốc trao tặng giấy khen cho ông Phương

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh ông Phương – chủ vựa trái cây ở Phú Quốc – dứt khoát từ chối nhận 500 USD từ một du khách Hàn Quốc sau khi nỗ lực giúp người này tìm được mẹ đi lạc. Hành động của ông Phương được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 18 giờ ngày 2-11, ông Phương đang ngồi trước cửa nhà thì một nam du khách người Hàn Quốc hớt hải chạy tới nhờ hỗ trợ.

- Ảnh 2.

Ông Phương từ chối nhận tiền của du khách Hàn Quốc sau khi giúp người này tìm được mẹ đi lạc ở Phú Quốc (ảnh cắt từ camera an ninh)

Vị khách Hàn Quốc cho biết cùng gia đình tới Phú Quốc du lịch, trong lúc đoàn đang vui chơi thì không thấy mẹ của ông đâu. Gia đình rất lo lắng vì cụ bà bị mất trí nhớ tạm thời, có thể không nhớ được đường về.

Ông Phương lập tức lấy xe máy chở vị khách Hàn Quốc đi tìm mẹ, đồng thời đăng tải thông tin lên hội nhóm ở Phú Quốc, nhờ cộng đồng hỗ trợ. Sau nhiều giờ tìm kiếm, ông Phương và vị khách này đã tìm thấy cụ bà đang chống gậy đi trên đường.

Để tỏ lòng cảm ơn, người đàn ông Hàn Quốc lấy 500 USD dúi vào ông Phương nhiều lần nhưng ông dứt khoát từ chối.

Tại buổi trao giấy khen của Chủ tịch UBND đặc khu cho ông Phương, bà Nguyễn Thị Kim Loan bày tỏ: "Người dân Phú Quốc xưa nay luôn có truyền thống nhiệt tình hỗ trợ du khách trong mọi tình huống, không phân biệt khách nước ngoài hay khách nội địa. Hành động của ông Phương tuy bình thường nhưng mang lại giá trị lớn cho hình ảnh con người và du lịch Phú Quốc. Mong rằng những tấm gương như ông Phương sẽ tiếp tục lan tỏa".

Tin liên quan

Du lịch Phú Quốc bứt phá, đón lượng khách kỷ lục

Du lịch Phú Quốc bứt phá, đón lượng khách kỷ lục

(NLĐO)- Đặc biệt, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Phú Quốc tăng mạnh với hơn 140.000 lượt.

Phú Quốc chật kín khách những ngày Tết

(NLĐO)- Trung bình mỗi ngày Tết, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc phải đón 130 đến 134 lượt chuyến bay, tăng gấp 3 lần ngày thường.

Du lịch Phú Quốc bùng nổ

Những ngày qua, mỗi ngày có trên 60 chuyến bay hạ cánh xuống TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

