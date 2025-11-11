Chủ tịch Phú Quốc tặng giấy khen cho người bán trái cây đã từ chối nhận tiền cảm ơn từ du khách

Ngày 11-11, bà Nguyễn Thị Kim Loan – Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - đã đến nhà trao tặng giấy khen cho ông Trần Hoàng Phương (thường trú khu phố 7 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) vì đã có thành tích đột xuất trong việc hỗ trợ du khách nước ngoài tìm người thân thất lạc.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan (áo xanh) cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND đặc khu Phú Quốc trao tặng giấy khen cho ông Phương

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh ông Phương – chủ vựa trái cây ở Phú Quốc – dứt khoát từ chối nhận 500 USD từ một du khách Hàn Quốc sau khi nỗ lực giúp người này tìm được mẹ đi lạc. Hành động của ông Phương được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 18 giờ ngày 2-11, ông Phương đang ngồi trước cửa nhà thì một nam du khách người Hàn Quốc hớt hải chạy tới nhờ hỗ trợ.

Ông Phương từ chối nhận tiền của du khách Hàn Quốc sau khi giúp người này tìm được mẹ đi lạc ở Phú Quốc (ảnh cắt từ camera an ninh)

Vị khách Hàn Quốc cho biết cùng gia đình tới Phú Quốc du lịch, trong lúc đoàn đang vui chơi thì không thấy mẹ của ông đâu. Gia đình rất lo lắng vì cụ bà bị mất trí nhớ tạm thời, có thể không nhớ được đường về.

Ông Phương lập tức lấy xe máy chở vị khách Hàn Quốc đi tìm mẹ, đồng thời đăng tải thông tin lên hội nhóm ở Phú Quốc, nhờ cộng đồng hỗ trợ. Sau nhiều giờ tìm kiếm, ông Phương và vị khách này đã tìm thấy cụ bà đang chống gậy đi trên đường.

Để tỏ lòng cảm ơn, người đàn ông Hàn Quốc lấy 500 USD dúi vào ông Phương nhiều lần nhưng ông dứt khoát từ chối.

Tại buổi trao giấy khen của Chủ tịch UBND đặc khu cho ông Phương, bà Nguyễn Thị Kim Loan bày tỏ: "Người dân Phú Quốc xưa nay luôn có truyền thống nhiệt tình hỗ trợ du khách trong mọi tình huống, không phân biệt khách nước ngoài hay khách nội địa. Hành động của ông Phương tuy bình thường nhưng mang lại giá trị lớn cho hình ảnh con người và du lịch Phú Quốc. Mong rằng những tấm gương như ông Phương sẽ tiếp tục lan tỏa".