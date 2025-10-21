HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ tịch Quảng Trị chỉ đạo khẩn ứng phó ngập lụt, sạt lở do mưa lớn

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau nhiều ngày mưa lớn, hồ chứa nước ở Quảng Trị đã đầy tới 90%, nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất tăng cao, tỉnh ban hành công điện khẩn ứng phó

Chủ tịch tỉnh Quảng Trị: Khẩn cấp ứng phó nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất - Ảnh 1.

Quảng Trị là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt

Ngày 21-10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương, sở ngành chủ động triển khai phương án ứng phó với bão số 12 và mưa lớn kéo dài, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất.

Theo công điện, từ ngày 17 đến 20-10, trên địa bàn Quảng Trị đã xuất hiện nhiều đợt mưa lớn, khiến lượng nước trong đất gần như bão hòa, mực nước tại các hồ chứa đạt từ 85-90% dung tích thiết kế. Điều này làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở vùng trũng, đô thị.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra các khu vực xung yếu, đặc biệt là vùng núi, ven sông suối, khu dân cư thấp trũng và những công trình đang thi công dở dang.

Các điểm được cảnh báo có nguy cơ cao gồm: Khe Sanh, Tà Rụt, Hướng Phùng, Đakrông, Kim Ngân…; các khu vực dễ sạt lở như Tuyên Sơn, Tuyên Phú, Tuyên Lâm; khu vực đô thị có khả năng ngập nặng gồm Đông Hà, Nam Đông Hà, Quảng Trị và Đồng Hới.

Lực lượng chức năng được giao chủ động bố trí nhân lực, phương tiện để kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngầm tràn, điểm ngập sâu hoặc có nguy cơ lũ quét; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại những nơi nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở đất. Khi cần thiết, các địa phương phải kịp thời sơ tán dân đến nơi an toàn.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các chủ hồ, chủ đập khẩn trương triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thủy lợi, đê điều, đặc biệt là các hồ chứa xung yếu, công trình đang sửa chữa. Việc vận hành xả lũ phải thực hiện nghiêm quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an các xã khu vực biên giới đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở để chủ động di dời dân nếu cần. Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, nhiều đoạn ngầm tràn đã được chốt chặn, cắm biển cảnh báo, không cho người và phương tiện qua lại.

Hiện thời tiết Quảng Trị tiếp tục có mưa, có nơi mưa rất to; dự báo trong những ngày tới lượng mưa còn tăng do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão số 12.

Tin liên quan

Cá heo trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Cá heo trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

(NLĐO) – Lực lượng chức năng đang chôn cất, an táng xác cá heo nặng 150kg trôi dạt vào bờ biển Nhật Lệ (Quảng Trị) theo tín ngưỡng địa phương.

Bí thư Thành uỷ Huế Nguyễn Văn Phương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

(NLĐO) - Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy Huế, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, thay đổi nhân sự cấp cao tại địa phương.

Sau khi bị Chủ tịch tỉnh phê bình, 12 xã, phường ở Quảng Trị đã mở tài khoản giao dịch

(NLĐO) - Sau khi bị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phê bình chậm trễ, 12 xã, phường đã khẩn trương hoàn tất việc mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước.

Quảng Trị sạt lở đất ngập lụt hồ chứa nước chủ tịch tỉnh ứng phó thiên tai trần phong bão số 12 phòng chống bão lũ mưa lớn Quảng Trị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo