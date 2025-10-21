Quảng Trị là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt

Ngày 21-10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương, sở ngành chủ động triển khai phương án ứng phó với bão số 12 và mưa lớn kéo dài, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất.

Theo công điện, từ ngày 17 đến 20-10, trên địa bàn Quảng Trị đã xuất hiện nhiều đợt mưa lớn, khiến lượng nước trong đất gần như bão hòa, mực nước tại các hồ chứa đạt từ 85-90% dung tích thiết kế. Điều này làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở vùng trũng, đô thị.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra các khu vực xung yếu, đặc biệt là vùng núi, ven sông suối, khu dân cư thấp trũng và những công trình đang thi công dở dang.

Các điểm được cảnh báo có nguy cơ cao gồm: Khe Sanh, Tà Rụt, Hướng Phùng, Đakrông, Kim Ngân…; các khu vực dễ sạt lở như Tuyên Sơn, Tuyên Phú, Tuyên Lâm; khu vực đô thị có khả năng ngập nặng gồm Đông Hà, Nam Đông Hà, Quảng Trị và Đồng Hới.

Lực lượng chức năng được giao chủ động bố trí nhân lực, phương tiện để kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngầm tràn, điểm ngập sâu hoặc có nguy cơ lũ quét; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại những nơi nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở đất. Khi cần thiết, các địa phương phải kịp thời sơ tán dân đến nơi an toàn.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các chủ hồ, chủ đập khẩn trương triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thủy lợi, đê điều, đặc biệt là các hồ chứa xung yếu, công trình đang sửa chữa. Việc vận hành xả lũ phải thực hiện nghiêm quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an các xã khu vực biên giới đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở để chủ động di dời dân nếu cần. Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, nhiều đoạn ngầm tràn đã được chốt chặn, cắm biển cảnh báo, không cho người và phương tiện qua lại.

Hiện thời tiết Quảng Trị tiếp tục có mưa, có nơi mưa rất to; dự báo trong những ngày tới lượng mưa còn tăng do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão số 12.