Thời sự Chính trị

Chủ tịch Quốc hội: 80 năm qua, Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc

Văn Duẩn

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc, quyết định những vấn đề trọng đại, theo ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Chiều 9-9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Quốc hội Việt Nam - 80 năm hình thành và phát triển".

Quốc hội Việt Nam 80 năm đồng hành cùng dân tộc và phát triển đất nước - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Lâm Hiển

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - khoa học quan trọng do Đảng ủy Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2026).

Tham dự và đồng chủ trì Hội thảo có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cùng các nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự Hội thảo...

Quốc hội Việt Nam 80 năm đồng hành cùng dân tộc và phát triển đất nước - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: "Nhìn lại 80 năm qua, từ Quốc dân Đại hội Tân Trào - tiền thân của Quốc hội Việt Nam - đến sự ra đời của Quốc hội khóa I và 15 nhiệm kỳ, Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc, quyết định những vấn đề trọng đại, theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân".

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Quốc hội thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; ban hành 5 bản Hiến pháp; 567 luật, 236 pháp lệnh và hàng ngàn nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đảm bảo việc thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Cùng với đó, hoạt động giám sát được tăng cường, đổi mới. Lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức "Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát". Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề thực tiễn cuộc sống, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thúc đẩy việc thực hiện Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.

Quốc hội Việt Nam 80 năm đồng hành cùng dân tộc và phát triển đất nước - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Lâm Hiển

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội được đẩy mạnh, mở rộng, đưa ngoại giao Nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần làm cho nhân dân thế giới và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đất nước, con người và nền văn hóa đặc sắc của Việt Nam, nâng cao vai trò, vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Tại Kỳ họp thường kỳ thứ Tám, thứ Chín và kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khóa XV, với tinh thần đổi mới mạnh mẽ về tư duy và quy trình lập pháp, Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến và quyết định khối lượng công việc rất lớn, có ý nghĩa lịch sử, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đảm bảo đồng bộ, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân.

Đặc biệt, Quốc hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tỉ lệ đồng thuận tuyệt đối của các đại biểu Quốc hội.

Quốc hội phải tiếp tục đổi mới toàn diện

Theo Chủ tịch Quốc hội, hiện nay, cả dân tộc đang quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thực tiễn đất nước đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết, nhân dân đang mong chờ và kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục đổi mới toàn diện, đổi mới cách nghĩ, cách làm, nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước...

Đó là định hướng quan trọng để Quốc hội tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, tiến bước vững chắc trong kỷ nguyên mới. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng phát biểu: Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ

(NLĐO) - Sáng 27-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự cuộc gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ, sự kiện lần đầu tiên được tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình "Trở về nguồn - hướng tới tương lai"

(NLĐO) - Sáng 16-8, tại Bảo tàng ATK Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chương trình "Trở về nguồn - hướng tới tương lai".

Quốc hội tiếp tục đổi mới toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

(NLĐO) - Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trong hành trình 80 năm qua, mỗi một nhiệm kỳ của Quốc hội đều kế thừa, phát huy giá trị của Quốc dân Đại hội.

