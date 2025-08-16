HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình "Trở về nguồn - hướng tới tương lai"

Văn Duẩn

(NLĐO) - Sáng 16-8, tại Bảo tàng ATK Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chương trình "Trở về nguồn - hướng tới tương lai".

Sáng 16-8, tại Bảo tàng ATK Tân Trào, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chương trình "Trở về nguồn - hướng tới tương lai" nhân kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào (16-8-1945 - 16-8-2025) và kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2026). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Chương trình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình "Trở về nguồn - hướng tới tương lai"- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan triển lãm chuyên đề “Từ Quốc dân Đại hội Tân Trào đến Quốc hội hôm nay”. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các Phó Chủ tịch Quốc hội, các nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tham dự còn có lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Tuyên Quang và đông đảo nhân dân xã Tân Trào.

Tại Chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu đã ôn lại lịch sử 80 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam, từ dấu mốc đầu tiên vào ngày 16-8-1945 khi Đại hội đại biểu quốc dân (hay còn gọi là Quốc dân Đại hội Tân Trào được tiến hành - có ý nghĩa như một Quốc hội lâm thời - tiền thân của Quốc hội Việt Nam, thể hiện niềm tin sâu sắc của Nhân dân với Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của toàn dân tộc trong việc giành độc lập và xây dựng một nhà nước mới - cho đến ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình "Trở về nguồn - hướng tới tương lai"- Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Gần 80 năm qua, với 15 nhiệm kỳ, qua các thời kỳ lịch sử, tiếp nối các giá trị của Quốc dân Đại hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng đổi mới tổ chức và hoạt động, bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Trong hành trình vẻ vang đó, Quốc hội khóa XV là dấu mốc lịch sử quan trọng, khởi đầu cho những cải cách thể chế một cách căn cơ, định hướng các mục tiêu, nhiệm vụ lớn cho giai đoạn phát triển mới của đất nước với tầm nhìn chiến lược, dài lâu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các bộ, ngành liên quan về tỉnh Tuyên Quang dự Chương trình "Trở về nguồn - Hướng tới tương lai" trong thời điểm cả nước đang sống trong không khí thiêng liêng, tự hào của những ngày cách mạng tháng Tám lịch sử và Quốc khánh 2-9, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình "Trở về nguồn - hướng tới tương lai"- Ảnh 3.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình "Trở về nguồn - hướng tới tương lai"- Ảnh 4.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình "Trở về nguồn - hướng tới tương lai"- Ảnh 5.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình "Trở về nguồn - hướng tới tương lai"- Ảnh 6.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình "Trở về nguồn - hướng tới tương lai"- Ảnh 7.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các đại biểu tham dự chức chương trình "Trở về nguồn - hướng tới tương lai". Ảnh: Lâm HIển

Tỉnh Tuyên Quang hiện nay được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước đây. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Tuyên Quang là vùng đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử, có vị trí chiến lược quan trọng của Tổ quốc, nơi đây in đậm dấu ấn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành Trung ương trong kháng chiến.

Nhắc lại sự kiện ngày 16-8-945, Đại hội đại biểu quốc dân đã được tiến hành tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa mở đường và đặt nền móng cho việc thành lập Quốc hội. 

Những ngày qua, nhiều Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan, đơn vị đã "về nguồn" tại Tuyên Quang, thăm, dâng hương tại các di tích lịch sử và có nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa, thiết thực. Đặc biệt, ngày 14-8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã về thăm, làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào".

Hôm nay 16-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Chương trình về nguồn có sự tham dự của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội, các đại biểu Quốc hội…

Tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao biển tượng trưng tặng 15 bộ máy tính cho lãnh đạo, ban giám hiệu các Trường Tiểu học: Tôn Đức Thắng, Tân Trào, Kim Quan của xã Tân Trào và 1 máy xét nghiệm huyết học cho Phòng khám đa khoa khu vực Tân Trào.

Dịp này Chủ tịch Quốc hội cũng trao quà tặng cụ Hoàng Ngọc, nhân chứng sống cuối cùng tham gia Đội nhi đồng Cứu quốc, chào mừng Quốc dân đại hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã trao quà tặng các gia đình chính sách, người có công.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tuyên Quang phải đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tuyên Quang phải đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ông Hầu A Lềnh được chỉ định là Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

(NLĐO) - Ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (cũ), được chỉ định là Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang sau sáp nhập.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Tuyên Quang

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động về lại xã Tân Trào, vùng đất lịch sử thiêng liêng, nơi từng là Thủ đô kháng chiến, khởi nguồn của những quyết định trọng đại.

Ông Hầu A Lềnh được chỉ định là Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

(NLĐO) - Ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (cũ), được chỉ định là Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang sau sáp nhập.

