HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch Quốc hội: Chậm nhất ngày 25-3 công bố kết quả bầu cử Quốc hội, HĐND

Văn Duẩn

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp chặt chẽ, khách quan, chậm nhất ngày 25-3 công bố

Sáng 26-2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu khách quan, chậm nhất ngày 25-3 công bố kết quả - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Hội nghị đã nghe Báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả công tác chuẩn bị bầu cử; nghe báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số bộ, địa phương về tình hình triển khai và dự kiến công việc trong thời gian tới. Đồng thời, trực tiếp trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về một số vấn đề cần quan tâm, hướng dẫn, giải đáp để tháo gỡ vướng mắc nhằm thực hiện thống nhất.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được thực hiện kịp thời, bài bản, chu đáo. Hội đồng Bầu cử quốc gia với tinh thần làm việc xuyên Tết, xuyên đêm, bảo đảm đúng mốc thời gian theo luật định.

Đặc biệt, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14-2-2026 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước; được Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao trong chỉ đạo kịp thời, bài bản, đúng quy định.

Công tác chuẩn bị được thực hiện kịp thời, bài bản, chu đáo

Chủ tịch Quốc hội biểu dương Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ các địa phương đã làm tốt công tác hiệp thương để có danh sách cụ thể. Hoan nghênh các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương theo sự phân công; đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của các tỉnh, thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bầu cử.

Công tác chuẩn bị tại các địa phương được triển khai bài bản. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri được triển khai sớm và phủ kín toàn địa bàn. Việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử được xây dựng theo kế hoạch, rõ lộ trình, chủ động xây dựng các phương án cho địa bàn đặc thù (dân cư đông và biến động; có nhiều trường đại học, bệnh viện lớn, khu công nghiệp, bến cảng; địa bàn vùng sông nước, kênh rạch; số lượng người tạm trú, sinh viên, lao động theo ca lớn...); phương án tổ chức bầu cử sớm.

Tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu khách quan, chậm nhất ngày 25-3 công bố kết quả - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long báo cáo. Ảnh: Hồ Long

Chủ tịch Quốc hội khẳng định công tác chuẩn bị từ Trung ương đến địa phương đến nay cơ bản đúng tiến độ, đúng luật, đồng bộ, chặt chẽ. Văn bản hướng dẫn đầy đủ, ban hành sớm. Công tác nhân sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, chú trọng chất lượng; ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Khiếu nại, tố cáo giảm, chưa phát sinh vụ việc phức tạp.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ còn một số vấn đề đặt ra như: Một số nơi còn lúng túng do sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phần mềm công nghệ thông tin còn chưa ổn định. Việc tuyên truyền tại vùng dân tộc thiểu số, công nhân làm việc theo ca còn chưa sâu. Một số địa phương gửi báo cáo còn chậm, chưa cập nhật khi Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị; một số địa phương gửi nhiều văn bản yêu cầu giải đáp như đã có trong các văn bản hướng dẫn...

Đánh giá đến nay chúng ta cơ bản có sự chuẩn bị tốt, tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tuyệt đối không được chủ quan, lơ là công việc.

Công bố kết quả bầu cử đúng thời hạn, chậm nhất là ngày 25-3-2026

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục bám sát, thực hiện đầy đủ yêu cầu Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16-5-2025 và các Kết luận của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử, mới nhất là Kết luận số 03 ngày 22-2-2026 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 62 ngày 11-11-2025 và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Cùng với đó là tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, công khai; rà soát chính xác danh sách cử tri, không để sai sót quyền bầu cử; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử, nhất là các địa bàn đặc thù và đối tượng cử tri đặc thù; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn; không để các đối tượng lợi dụng chống phá.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan; công bố kết quả bầu cử đúng thời hạn, chậm nhất là ngày 25-3-2026 theo luật định.

Lưu ý càng làm chặt chẽ, càng công bố sớm kết quả thì càng tốt, Chủ tịch Quốc hội cho biết dự kiến ngày 6-4-2026, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc, sau đó HĐND các địa phương sẽ tiến hành kỳ họp thứ nhất. Hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đang chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất về công tác nhân sự và các nội dung thông qua ở kỳ họp này...

Nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng rất quan tâm để chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu rõ: Thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là dịp để chúng ta khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.


Tin liên quan

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ứng cử đại biểu HĐND TP tại đơn vị bầu cử nào?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ứng cử đại biểu HĐND TP tại đơn vị bầu cử nào?

(NLĐO)- Theo danh sách ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 14.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

4 khu vực bỏ phiếu sớm ở TPHCM đồng loạt khai mạc

(NLĐO) - Bốn khu vực bỏ phiếu sớm trên địa bàn TPHCM đồng loạt hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

bầu cử bầu cử Quốc hội bầu cử hội đồng nhân dân công bố kết quả bầu cử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo