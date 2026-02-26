Sáng 26-2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Hội nghị đã nghe Báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả công tác chuẩn bị bầu cử; nghe báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số bộ, địa phương về tình hình triển khai và dự kiến công việc trong thời gian tới. Đồng thời, trực tiếp trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về một số vấn đề cần quan tâm, hướng dẫn, giải đáp để tháo gỡ vướng mắc nhằm thực hiện thống nhất.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được thực hiện kịp thời, bài bản, chu đáo. Hội đồng Bầu cử quốc gia với tinh thần làm việc xuyên Tết, xuyên đêm, bảo đảm đúng mốc thời gian theo luật định.

Đặc biệt, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14-2-2026 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước; được Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao trong chỉ đạo kịp thời, bài bản, đúng quy định.

Công tác chuẩn bị được thực hiện kịp thời, bài bản, chu đáo

Chủ tịch Quốc hội biểu dương Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ các địa phương đã làm tốt công tác hiệp thương để có danh sách cụ thể. Hoan nghênh các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương theo sự phân công; đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của các tỉnh, thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bầu cử.

Công tác chuẩn bị tại các địa phương được triển khai bài bản. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri được triển khai sớm và phủ kín toàn địa bàn. Việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử được xây dựng theo kế hoạch, rõ lộ trình, chủ động xây dựng các phương án cho địa bàn đặc thù (dân cư đông và biến động; có nhiều trường đại học, bệnh viện lớn, khu công nghiệp, bến cảng; địa bàn vùng sông nước, kênh rạch; số lượng người tạm trú, sinh viên, lao động theo ca lớn...); phương án tổ chức bầu cử sớm.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long báo cáo. Ảnh: Hồ Long

Chủ tịch Quốc hội khẳng định công tác chuẩn bị từ Trung ương đến địa phương đến nay cơ bản đúng tiến độ, đúng luật, đồng bộ, chặt chẽ. Văn bản hướng dẫn đầy đủ, ban hành sớm. Công tác nhân sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, chú trọng chất lượng; ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Khiếu nại, tố cáo giảm, chưa phát sinh vụ việc phức tạp.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ còn một số vấn đề đặt ra như: Một số nơi còn lúng túng do sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phần mềm công nghệ thông tin còn chưa ổn định. Việc tuyên truyền tại vùng dân tộc thiểu số, công nhân làm việc theo ca còn chưa sâu. Một số địa phương gửi báo cáo còn chậm, chưa cập nhật khi Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị; một số địa phương gửi nhiều văn bản yêu cầu giải đáp như đã có trong các văn bản hướng dẫn...

Đánh giá đến nay chúng ta cơ bản có sự chuẩn bị tốt, tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tuyệt đối không được chủ quan, lơ là công việc.

Công bố kết quả bầu cử đúng thời hạn, chậm nhất là ngày 25-3-2026

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục bám sát, thực hiện đầy đủ yêu cầu Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16-5-2025 và các Kết luận của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử, mới nhất là Kết luận số 03 ngày 22-2-2026 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 62 ngày 11-11-2025 và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Cùng với đó là tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, công khai; rà soát chính xác danh sách cử tri, không để sai sót quyền bầu cử; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử, nhất là các địa bàn đặc thù và đối tượng cử tri đặc thù; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn; không để các đối tượng lợi dụng chống phá.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan; công bố kết quả bầu cử đúng thời hạn, chậm nhất là ngày 25-3-2026 theo luật định.

Lưu ý càng làm chặt chẽ, càng công bố sớm kết quả thì càng tốt, Chủ tịch Quốc hội cho biết dự kiến ngày 6-4-2026, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc, sau đó HĐND các địa phương sẽ tiến hành kỳ họp thứ nhất. Hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đang chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất về công tác nhân sự và các nội dung thông qua ở kỳ họp này...

Nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng rất quan tâm để chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu rõ: Thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là dịp để chúng ta khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.



