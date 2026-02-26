4 khu vực bỏ phiếu sớm ở TPHCM đồng loạt khai mạc

Cũng trong buổi sáng, tại khu vực bỏ phiếu số 2, Tổ bầu cử số 10 (phường Phước Thắng), nơi có cử tri thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực khẩn trương rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị.
Tại xã Long Sơn, khu vực bỏ phiếu số 3 gồm Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân có khoảng 500 cử tri. Công tác chuẩn bị tại điểm bỏ phiếu trên đất liền được triển khai chu đáo từ sớm; khu vực trang trí khánh tiết hoàn tất, thùng phiếu chính và phụ được kiểm tra kỹ.
Bình luận (0)