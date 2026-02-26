HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

4 khu vực bỏ phiếu sớm ở TPHCM đồng loạt khai mạc

Ngọc Giang

(NLĐO) - Bốn khu vực bỏ phiếu sớm trên địa bàn TPHCM đồng loạt hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Bầu cử sớm TPHCM 2026: Khai mạc thành công tại 4 khu vực bỏ phiếu - Ảnh 1.

Từ rạng sáng 26-2, không khí tại 4 khu vực tổ chức bỏ phiếu sớm trên địa bàn phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn (TPHCM) diễn ra nghiêm túc, khẩn trương. Mọi khâu chuẩn bị được hoàn tất, bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Bầu cử sớm TPHCM 2026: Khai mạc thành công tại 4 khu vực bỏ phiếu - Ảnh 2.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cùng các đại biểu kiểm tra công tác chuẩn bị trước giờ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại phường Tam Thắng.

Bầu cử sớm TPHCM 2026: Khai mạc thành công tại 4 khu vực bỏ phiếu - Ảnh 3.

Dù thời tiết ở các khu vực bỏ phiếu sớm đều có mưa lớn, nhưng từ sáng sớm các thành viên tổ bầu cử đã có mặt đông đủ, nhanh chóng ổn định vị trí, kiểm tra lại thẻ, phù hiệu và phân công nhiệm vụ cụ thể.

Bầu cử sớm TPHCM 2026: Khai mạc thành công tại 4 khu vực bỏ phiếu - Ảnh 4.

Tại khu vực bỏ phiếu số 7 đặt ở Công ty Bay Dịch vụ Miền Nam (phường Tam Thắng) danh sách hơn 2.800 cử tri được kiểm tra. Dưới khu vực niêm yết, nhiều cử tri đến sớm để rà soát lại thông tin cá nhân, thẻ cử tri trước giờ khai mạc.

Bầu cử sớm TPHCM 2026: Khai mạc thành công tại 4 khu vực bỏ phiếu - Ảnh 5.

Thành viên Tổ bầu cử tận tình giải đáp thắc mắc, hướng dẫn quy trình, giúp cử tri yên tâm tham gia bỏ phiếu.

Bầu cử sớm TPHCM 2026: Khai mạc thành công tại 4 khu vực bỏ phiếu - Ảnh 6.

Tại Hội trường Hải đoàn 129 (phường Phước Thắng), từ 5 giờ 30 phút, Tổ bầu cử khu vực số 1 đã hoàn tất các bước chuẩn bị cho bầu cử sớm Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND TPHCM khóa XI. Danh sách 532 cử tri, gồm 184 cử tri trên đất liền và 348 cử tri đang làm nhiệm vụ trên biển, được rà soát lần cuối.

Bầu cử sớm TPHCM 2026: Khai mạc thành công tại 4 khu vực bỏ phiếu - Ảnh 7.

Thùng phiếu chính và thùng phiếu phụ được kiểm tra chặt chẽ tình trạng niêm phong; nội quy phòng bỏ phiếu niêm yết trang trọng, dễ quan sát. Lực lượng bảo vệ, quân y được bố trí sẵn sàng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bầu cử sớm TPHCM 2026: Khai mạc thành công tại 4 khu vực bỏ phiếu - Ảnh 8.

Đối với các điểm bỏ phiếu trên biển, việc in ấn tài liệu, hướng dẫn bố trí không gian được thực hiện thống nhất, bảo đảm đúng quy định và phù hợp điều kiện thực tế trên nhà giàn, tàu trực. Lực lượng an ninh được bố trí nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khu vực bỏ phiếu.

Bầu cử sớm TPHCM 2026: Khai mạc thành công tại 4 khu vực bỏ phiếu - Ảnh 9.

Bầu cử sớm TPHCM 2026: Khai mạc thành công tại 4 khu vực bỏ phiếu - Ảnh 10.

Bầu cử sớm TPHCM 2026: Khai mạc thành công tại 4 khu vực bỏ phiếu - Ảnh 11.

Bầu cử sớm TPHCM 2026: Khai mạc thành công tại 4 khu vực bỏ phiếu - Ảnh 12.

Bầu cử sớm TPHCM 2026: Khai mạc thành công tại 4 khu vực bỏ phiếu - Ảnh 13.

Cũng trong buổi sáng, tại khu vực bỏ phiếu số 2, Tổ bầu cử số 10 (phường Phước Thắng), nơi có cử tri thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực khẩn trương rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị.

Tại xã Long Sơn, khu vực bỏ phiếu số 3 gồm Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân có khoảng 500 cử tri. Công tác chuẩn bị tại điểm bỏ phiếu trên đất liền được triển khai chu đáo từ sớm; khu vực trang trí khánh tiết hoàn tất, thùng phiếu chính và phụ được kiểm tra kỹ.



