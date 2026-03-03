Chủ tịch Quốc hội động viên thanh niên TPHCM lên đường nhập ngũ

Tối 3-3, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Đông Thạnh, TPHCM tổ chức Hội trại tòng quân 2026 với chủ đề "Tự hào thanh niên xã Đông Thạnh".

Đến dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tặng quà, động viên thanh niên xã Đông Thạnh lên đường nhập ngũ

Phát biểu động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, bà Nguyễn Mậu Phương Quỳnh, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Đông Thạnh, chúc các thanh niên mạnh khỏe, bản lĩnh vững vàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó.

Năm nay, xã Đông Thạnh đạt 100% chỉ tiêu giao quân với 120 thanh niên trúng tuyển, trong đó 100 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 20 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Xã có 2 đảng viên trẻ và 1 nữ thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Bà Nguyễn Mậu Phương Quỳnh cho biết địa phương "chuyển giao tới các đơn vị những thanh niên ưu tú là con em của quê hương Đông Thạnh", bày tỏ tin tưởng các bạn trẻ sẽ sớm trở thành những chiến sĩ tốt, có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thay mặt 120 thanh niên nhập ngũ, tân binh Lê Nguyễn Thành Nam bày tỏ nguyện tiếp bước thế hệ đi trước, bảo vệ vững chắc non sông; đồng thời phát huy tinh thần, trách nhiệm của đảng viên, đoàn viên, thanh niên trong học tập, rèn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện; tích lũy kinh nghiệm để sau này trở về tiếp tục góp sức xây dựng địa phương ổn định, phát triển.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà động viên lãnh đạo địa phương và thanh niên nhập ngũ năm 2026 trên địa bàn xã Đông Thạnh.