Thời sự Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tăng quyền chủ động cho TPHCM trong quản lý đất đai, hạ tầng

LÊ VĨNH. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO) - Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm, hoàn thiện cơ chế đặc thù về tài chính, đầu tư, quy hoạch; tăng quyền chủ động cho TPHCM trong quản lý đất đai, hạ tầng

Sáng 3-3, tại TPHCM, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI - Đơn vị bầu cử số 12 đã  tiếp xúc cử tri tại xã An Nhơn Tây qua hình thức trực tiếp; trực tuyến với cử tri xã Thái Mỹ, xã Nhuận Đức và Sư đoàn 9.

Tiếp xúc cử tri - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi cử tri xã An Nhơn Tây

Đơn vị bầu cử số 12 gồm các ứng cử viên đại biểu Quốc hội: Phạm Đình Dũng, Trưởng ban Ban Quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM; Nguyễn Ngọc Hương (Nguyễn Thị Kông Trà), Giám đốc Điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên nhiên Việt; Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; Dương Văn Thăng - Bí thư Đảng ủy Toà án Quân sự Trung ương, Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Tiếp xúc cử tri - Ảnh 2.

Đơn vị bầu cử số 12 gồm 5 ứng cử viên

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động; lắng nghe ý kiến, tâm tư của các cử tri. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thay mặt các ứng cử viên cảm ơn những ý kiến, đóng góp của cử tri. 

Chủ tịch Quốc hội cho biết trong nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XV, các đại biểu đã tập trung cao độ, làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương để đất nước, trong đó có TPHCM phát triển. Điển hình, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 98, Nghị quyết 260 với các cơ chế đặc thù, vượt trội để TPHCM có điều kiện phát triển vươn lên và vươn xa hơn nữa. 

Chủ tịch Quốc hội dẫn chứng năm 2025, tốc độ tăng trưởng của cả nước đạt 8,02% thì tốc độ tăng trưởng của TPHCM đạt 8,03%. TPHCM cũng là địa phương thu ngân sách cao nhất của cả nước.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, vừa qua, Quốc hội đã sửa đổi các quy định pháp luật theo hướng đảm bảo đầu tư cho giáo dục, đặc biệt là khu vực nông thôn, miền núi. Trên cơ sở các nhiệm vụ và giải pháp bám sát thực tế, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng TPHCM sẽ dẫn đầu cả nước về lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm lo sức khỏe nhân dân, đào tạo nguồn nhân lực...

Trước các ý kiến của cử tri về nâng cao hiệu quả pháp luật và phát huy cơ chế đặc thù của TPHCM, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đất nước muốn phát triển nhanh, bền vững thì trước hết, thể chế phải thông suốt, minh bạch, khả thi. 

Theo ông Trần Thanh Mẫn, Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm, hoàn thiện cơ chế đặc thù về tài chính, đầu tư, quy hoạch; tăng quyền chủ động cho TPHCM trong quản lý đất đai, hạ tầng, chuyển đổi số; tiến hành và tạo hành lang pháp lý để huy động nguồn lực xã hội.

"Trước đây, chúng ta nói khó về thể chế nhưng 2 năm qua, Quốc hội đã tháo gỡ cơ bản về thể chế. Hiện nay, chỉ còn chờ Chính phủ ban hành nghị định, bộ ban hành thông tư để chúng ta thực hiện" - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ. 

Tiếp xúc cử tri - Ảnh 3.

Cử tri tham dự hội nghị

Cũng theo ông Trần Thanh Mẫn, với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đang trình chương trình xây dựng pháp luật toàn khóa cho giai đoạn 2026-2031 để Bộ Chính trị có kết luận; từ đó định hướng xây dựng pháp luật cho giai đoạn tới.

Tiếp xúc cử tri - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Theo Chủ tịch Quốc hội, TPHCM cần có cơ chế thuận lợi về xây dựng nhà xưởng, kho đầu tư, công trình phụ trợ cho lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài ra, TPHCM cần cơ chế thuận lợi cho mô hình nông nghiệp kết hợp với trải nghiệm du lịch sinh thái; cần thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thuận lợi; cơ chế thí điểm mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp trải nghiệm các vùng ven đô; khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

"Trong thời gian tới, TPHCM rất thuận lợi khi có Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. 

Chủ tịch Quốc hội khẳng định dù trúng cử hay không thì ông và các ứng cử viên vẫn thực hiện các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó; qua đó, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

