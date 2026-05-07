Chủ tịch Quốc hội: Gặp gỡ, đối thoại với dân, doanh nghiệp để xem quy định nào đang gây vướng mắc

Chiều 7-5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), đã chủ trì Phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Ảnh: Phạm Thắng

Tham dự Phiên họp có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng…

Tại phiên họp, Thường trực Ban Chỉ đạo đã nghe báo cáo tiến độ các công việc của Ban Chỉ đạo kể từ sau Phiên họp thứ Nhất đến nay; cho ý kiến về việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây là công việc rất quan trọng, là đợt tổng rà soát lớn nhất từ trước đến nay, lần đầu tiên thực hiện để triển khai Kết luận 09 của Bộ Chính trị và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: để phục vụ hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật căn cơ, đồng bộ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tổng rà soát hệ thống VBQPPL lần này không phải là một nhiệm vụ hành chính thông thường, mà là một cuộc "tổng kiểm kê thể chế", một bước chuẩn bị chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

"Nếu làm không nghiêm túc, không chỉ lãng phí nguồn lực, mà còn bỏ lỡ cơ hội cải cách thể chế, bỏ lỡ cơ hội chấn chỉnh những điểm nghẽn thể chế, vốn đang là "nút thắt của nút thắt" trong phát triển"- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tránh tuyệt đối tình trạng "báo cáo đẹp, kết quả chung chung"

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ rõ một số quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Một là, việc rà soát phải gắn với yêu cầu phát triển, đồng thời phải phải trả lời được: Quy định nào đang cản trở phát triển? quy định nào chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp? Trả lời hai câu hỏi này sẽ ra điểm nghẽn hiện nay cụ thể là gì, không nói chung chung.

Hai là, bảo đảm "đúng, trúng, thực chất"; tránh tuyệt đối tình trạng "báo cáo đẹp, kết quả chung chung". Ba là, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm: Lắng nghe thực tiễn; lấy ý kiến rộng rãi, đặc biệt là từ đối tượng chịu tác động trực tiếp.

Chủ tịch Quốc hội gợi mở nên gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người dân, doanh nghiệp để tìm hiểu xem trong đời sống hằng ngày, quy định nào đang gây vướng mắc, khó khăn nhất khi thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Hiến pháp, pháp luật. Đồng thời, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả chính sách, pháp luật, nhất là các chính sách tháo gỡ khó khăn về thể chế của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong 2 năm qua xem cụ thể như thế nào, đi vào cuộc sống ra sao...

"Đây là thước đo khách quan nhất của chất lượng pháp luật bởi mục tiêu của chúng ta cuối cùng là lo cho người dân, lo cho doanh nghiệp, lo cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân. Dù ban hành văn bản gì, mục tiêu cuối cùng là phải nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần, vật chất của người dân"- Chủ tịch Quốc hội nói.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và tháng 6-2026, Chủ tịch Quốc hội nhất trí tham mưu để Thường trực Ban Bí thư ban hành văn bản của Đảng chỉ đạo cấp ủy bộ, ngành Trung ương và các địa phương triển khai thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổ chức rà soát phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực có tác động lớn đến phát triển, như: Phân cấp, phân quyền; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân; hội nhập quốc tế…

Các cơ quan, tổ chức, địa phương bám sát các nội dung, yêu cầu và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, phản ánh kịp thời với những vấn đề phức tạp phát sinh trong quá trình thực hiện. Bộ Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phải có đường dây nóng, kịp thời tiếp nhận, trả lời, hướng dẫn cho các cơ quan, địa phương trong quá trình triển khai.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý việc lấy ý kiến sâu, rộng người dân, doanh nghiệp, đối tượng chịu sự tác động, cán bộ, công chức thi hành pháp luật về các khó khăn, vướng mắc của quy định pháp luật, bảo đảm kết quả tổng rà soát phải "đúng, trúng, thực chất".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu kết quả rà soát phải đi kèm kiến nghị cụ thể, rõ địa chỉ, rõ nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; tránh chung chung, hình thức, thiếu tính khả thi. "Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Bộ Tư pháp thấy báo cáo nào đề xuất chung chung thì trả lại ngay, yêu cầu phải kiến nghị rõ thì mới tiếp thu". Quy định nào cản trở phát triển, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; quy định nào còn chồng chéo, trùng lắp, mâu thuẫn, không còn phù hợp... thì phải tháo gỡ ngay. "Quy định nào thuộc phạm vi của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháo gỡ; thuộc phạm vi Quốc hội thì sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai tới; thuộc phạm vi Chính phủ thì Chính phủ phải sửa; thuộc Bộ nào thì Bộ đó phải sửa ngay"- Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ.



