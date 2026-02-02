Chủ tịch Quốc hội: Khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong khối Quốc hội

Sáng 2-2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo Quốc hội đánh giá kết quả hoạt động tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp

Tham dự cuộc họp có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan…

Tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội thống nhất đánh giá: Trong tháng 1-2026, khối lượng công việc lớn, dồn dập; tính chất việc vừa "đột xuất", vừa "trọng yếu"; nhiều nhiệm vụ triển khai trong dịp cận Tết và trong điều kiện yêu cầu rất cao về kỷ luật, kỷ cương, nhưng các cơ quan của Quốc hội đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo Quốc hội, phối hợp đồng bộ, tổ chức tốt nhiều sự kiện và nhiệm vụ quan trọng.

Khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Chủ tịch Quốc hội thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm của tháng 2-2026, tập trung vào 8 nhóm việc theo tinh thần: Rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ kiểm tra, rõ trách nhiệm. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội cần khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong khối Quốc hội. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; cập nhật nội dung Đại hội vào Chương trình hành động của Đảng bộ Quốc hội; xác định lộ trình, nguồn lực và cơ chế kiểm tra, giám sát.

"Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư để xây dựng Chương trình lập pháp và Chương trình giám sát toàn khóa của Quốc hội khóa XVI. Đây là "trục xương sống" của nhiệm kỳ mới, không làm nhanh, làm chắc ngay từ đầu thì sẽ lúng túng về sau"- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Về chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu coi đây là nhiệm vụ số 1 về tiến độ; giao Văn phòng Quốc hội chủ trì tham mưu hoàn thiện dự kiến chương trình, danh mục tài liệu, công tác bảo đảm phục vụ kỳ họp; phối hợp Văn phòng Đảng ủy Quốc hội tham mưu các cuộc họp giữa Đảng ủy Quốc hội với Đảng ủy Chính phủ để thống nhất các nội dung lớn.

Về công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh "tăng tốc nhưng tuyệt đối không được chủ quan. Theo đó, cần tổ chức giám sát, kiểm tra bầu cử đợt 2 thực chất; tổng hợp để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Công tác đại biểu và Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia ngay sau hiệp thương lần thứ 2 (ngày 2-2) và lần 3 có báo cáo nhanh gửi các lãnh đạo chủ chốt về tiến độ công tác triển khai. Cùng với đó, hỗ trợ địa phương về nghiệp vụ hiệp thương, tiếp xúc cử tri, tập huấn người ứng cử; tiếp nhận, xử lý khiếu nại tố cáo về bầu cử...

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, bầu cử là nhiệm vụ chính trị hệ trọng, yêu cầu phải "đúng luật, đúng quy trình, đúng thời hạn, đúng người".

Về tiếp tục triển khai Nghị quyết số 57 và Kế hoạch số 39, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, chuyển đổi số phải "đi vào công việc"; không dừng ở phong trào học tập, mà phải biến thành thay đổi quy trình để giảm thời gian xử lý hồ sơ; tăng chất lượng tham mưu; minh bạch hóa tiến độ; bảo đảm an toàn dữ liệu và hình thành thói quen làm việc số.

Về đối ngoại, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chủ động chuẩn bị các hoạt động năm 2026 và Đại hội đồng IPU-152, bảo đảm "từ sớm, từ xa", không bị động.

Về tổ chức Tết Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phải bảo đảm đúng Chỉ thị 55, chu đáo, thiết thực, không hình thức. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng; chăm lo Tết cho cán bộ, công chức, người lao động; xây dựng kế hoạch trực Tết; bảo đảm hoạt động cơ quan thông suốt; tổ chức gặp mặt đầu Xuân hiệu quả và "bắt tay ngay vào việc".

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý việc siết kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận của Trung ương về chấn chỉnh lề lối, nâng hiệu quả hoạt động; tăng kiểm tra, giám sát việc thực thi; đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Văn phòng Quốc hội và các cơ quan tham mưu phải làm tốt vai trò "nhắc việc theo mốc", "gỡ vướng theo việc", "báo cáo theo phương án".