Điểm nóng xung đột ngày 1-5: Mỹ chuẩn bị tung đòn "nhanh và mạnh" với Iran?

Theo nguồn tin từ Axios, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), trình báo cáo về các kế hoạch tác chiến quân sự mới lên Tổng thống Donald Trump trong ngày 30-4 (giờ Mỹ).

Buổi báo cáo diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân đình trệ và căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng. Lầu Năm Góc đã chuẩn bị kế hoạch cho các đợt tấn công "ngắn gọn và mạnh mẽ" nhắm trực tiếp vào hạ tầng của Iran nhằm buộc Tehran quay lại bàn đàm phán với thái độ linh hoạt hơn.

Các phương án khác được trình lên bao gồm việc triển khai bộ binh kiểm soát một phần eo biển Hormuz để tái mở cửa tuyến đường hàng hải hoặc sử dụng đặc nhiệm thu giữ kho dự trữ uranium đã làm giàu của Iran.

Trước đó, vào ngày 26-2, Đô đốc Cooper từng có buổi báo cáo tương tự với Tổng thống Donald Trump. Một nguồn tin thân cận nói với trang Axios rằng nội dung cuộc họp đó chính là yếu tố quan trọng dẫn đến quyết định phát động cuộc chiến của Mỹ và Israel vào ngày 28-2.

Bộ trưởng Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth điều trần về ngân sách tài khóa 2027 trước Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ ngày 29-4. Ảnh: AP.

Phát biểu với phóng viên tại Phòng Bầu dục vào ngày 29-4, nhà lãnh đạo Mỹ đánh giá cao hiệu quả của lệnh phong tỏa hải quân hiện tại. Ông Donald Trump cho rằng biện pháp này "hiệu quả hơn ném bom" và tuyên bố Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo tình hình sẽ còn tồi tệ hơn đối với phía Iran.

Theo tờ The Wall Street Journal, Tổng thống Trump đã chỉ thị cho các cố vấn chuẩn bị cho việc kéo dài lệnh phong tỏa hải quân với Iran với hy vọng rằng việc siết chặt doanh thu từ dầu mỏ có thể tạo ra một đột phá ngoại giao.

Các nguồn tin xác nhận ông Donald Trump vẫn sẽ cân nhắc hành động quân sự nếu đối phương không nhượng bộ.

Theo tờ The Telegraph, chi phí Mỹ đổ vào chiến dịch quân sự ở Iran đã tăng vọt lên 25 tỉ USD chỉ sau hai tháng, chủ yếu chi cho đạn dược, bảo trì và thay thế thiết bị.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng cho biết lệnh phong tỏa cùng các biện pháp trừng phạt tài chính đang khiến Iran thiệt hại khoảng 170 triệu USD doanh thu mỗi ngày do các kho chứa dầu đạt giới hạn công suất.

Trước tình hình này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo về hậu quả thảm khốc nếu Mỹ và Israel tiếp tục sử dụng vũ lực, đồng thời thúc giục duy trì ngừng bắn để tạo cơ hội cho ngoại giao.

Đáp lại, Tổng thống Trump đã từ chối đề nghị của Nga về việc xử lý hộ kho uranium của Iran và yêu cầu phía Nga tập trung chấm dứt xung đột tại Ukraine.