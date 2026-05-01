Điểm nóng xung đột ngày 1-5: Mỹ chuẩn bị tung đòn "nhanh và mạnh" với Iran?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 1-5: Mỹ chuẩn bị tung đòn "nhanh và mạnh" với Iran?

Thu Hương

(NLĐO) - Lầu Năm Góc đang chuẩn bị các đòn tấn công cường độ cao trong thời gian ngắn nhằm phá vỡ sự kiểm soát của Iran tại eo biển Hormuz.

Theo nguồn tin từ Axios, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), trình báo cáo về các kế hoạch tác chiến quân sự mới lên Tổng thống Donald Trump trong ngày 30-4 (giờ Mỹ). 

Buổi báo cáo diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân đình trệ và căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng. Lầu Năm Góc đã chuẩn bị kế hoạch cho các đợt tấn công "ngắn gọn và mạnh mẽ" nhắm trực tiếp vào hạ tầng của Iran nhằm buộc Tehran quay lại bàn đàm phán với thái độ linh hoạt hơn. 

Các phương án khác được trình lên bao gồm việc triển khai bộ binh kiểm soát một phần eo biển Hormuz để tái mở cửa tuyến đường hàng hải hoặc sử dụng đặc nhiệm thu giữ kho dự trữ uranium đã làm giàu của Iran. 

Trước đó, vào ngày 26-2, Đô đốc Cooper từng có buổi báo cáo tương tự với Tổng thống Donald Trump. Một nguồn tin thân cận nói với trang Axios rằng nội dung cuộc họp đó chính là yếu tố quan trọng dẫn đến quyết định phát động cuộc chiến của Mỹ và Israel vào ngày 28-2.

Mỹ xem xét phương án quân sự mới nhằm phá vỡ bế tắc với Iran - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth điều trần về ngân sách tài khóa 2027 trước Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ ngày 29-4. Ảnh: AP.

Phát biểu với phóng viên tại Phòng Bầu dục vào ngày 29-4, nhà lãnh đạo Mỹ đánh giá cao hiệu quả của lệnh phong tỏa hải quân hiện tại. Ông Donald Trump cho rằng biện pháp này "hiệu quả hơn ném bom" và tuyên bố Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo tình hình sẽ còn tồi tệ hơn đối với phía Iran.

Theo tờ The Wall Street Journal, Tổng thống Trump đã chỉ thị cho các cố vấn chuẩn bị cho việc kéo dài lệnh phong tỏa hải quân với Iran với hy vọng rằng việc siết chặt doanh thu từ dầu mỏ có thể tạo ra một đột phá ngoại giao.

Các nguồn tin xác nhận ông Donald Trump vẫn sẽ cân nhắc hành động quân sự nếu đối phương không nhượng bộ.

Theo tờ The Telegraph, chi phí Mỹ đổ vào chiến dịch quân sự ở Iran đã tăng vọt lên 25 tỉ USD chỉ sau hai tháng, chủ yếu chi cho đạn dược, bảo trì và thay thế thiết bị. 

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng cho biết lệnh phong tỏa cùng các biện pháp trừng phạt tài chính đang khiến Iran thiệt hại khoảng 170 triệu USD doanh thu mỗi ngày do các kho chứa dầu đạt giới hạn công suất.

Trước tình hình này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo về hậu quả thảm khốc nếu Mỹ và Israel tiếp tục sử dụng vũ lực, đồng thời thúc giục duy trì ngừng bắn để tạo cơ hội cho ngoại giao. 

Đáp lại, Tổng thống Trump đã từ chối đề nghị của Nga về việc xử lý hộ kho uranium của Iran và yêu cầu phía Nga tập trung chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Mỹ tuyên bố thu gần nửa tỉ USD tiền điện tử của Iran, sức ép tiếp tục gia tăng

Mỹ tuyên bố thu gần nửa tỉ USD tiền điện tử của Iran, sức ép tiếp tục gia tăng

(NLĐO) - Iran cho rằng việc Mỹ gây áp lực kinh tế và phong tỏa các cảng của Iran sẽ chỉ đẩy giá dầu lên cao.

Điều khiến Mỹ thật sự lo sợ trong cuộc xung đột với Iran

(NLĐO) - Khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran, Tổng thống Donald Trump từng cam kết Washington sẽ không bị cuốn vào một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông.

Chiến sự Trung Đông ngày 30-4: Mỹ - Iran quyết đấu đến cùng, giá xăng dầu leo thang

(NLĐO) - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm cản trở ra vào các cảng của Iran đều thất bại.

Mỹ Trung Đông Iran eo biển Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo