Thời sự Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO) - Sáng 6-4, sau khi tái đắc cử, Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu nhậm chức trước Quốc hội.

Sáng 6-4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội và tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức với trách nhiệm phục vụ Tổ quốc - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ. Ảnh: Hồ Long

Sau khi được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".


Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn cử tri TPHCM đã tin tưởng bầu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

"Đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của tôi trước Đảng, Nhà nước, trước cử tri và nhân dân cả nước" - Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn phát biểu nhậm chức. Ảnh: Hồ Long

Trong giờ phút trang nghiêm này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tri ân các vị lãnh đạo tiền bối, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với đất nước.

"Tôi xin trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư Tô Lâm; xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, cử tri, nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài; các tổ chức, cá nhân, bạn bè quốc tế đã giúp đỡ, chia sẻ, để đất nước Việt Nam tự tin, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước ta đang đứng trước một thời điểm lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt; vui mừng về những thành tựu Quốc hội đạt được trong 80 năm qua, nhưng trách nhiệm của Quốc hội là hết sức nặng nề, đồng thời cũng vô cùng vẻ vang. Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, với trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, khát vọng đổi mới và tinh thần phục vụ nhân dân, Quốc hội sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xứng đáng là Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được hiến định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cùng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, Quốc hội số, trí tuệ nhân tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, "thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động", tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để đất nước phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Đồng thời, nâng cao chất lượng giám sát, chú trọng giám sát việc thực thi pháp luật, coi giám sát là công cụ kiến tạo, thúc đẩy phát triển; theo dõi, xem xét, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tiếp tục đưa hoạt động đối ngoại nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Quốc hội.

Kính mong các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm, góp ý, ủng hộ các hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội mong các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả; rất mong cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế, các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, các vị chức sắc tôn giáo, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành, ủng hộ để Quốc hội khóa XVI hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tin liên quan

VIDEO: Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

(NLĐO) - 491/491 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết đã tán thành thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI đối với ông Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quốc hội phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ Quốc hội phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn để thực hiện đầy đủ, xứng đáng với trọng trách Hiến định của mình.

Báo cáo xác nhận tư cách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI

(NLĐO)- Theo Hội đồng bầu cử quốc gia, việc hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XVI được tổ chức công khai, dân chủ, đúng pháp luật.

công tác nhân sự tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh mẫn Quốc hội khóa XVI
