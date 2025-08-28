Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 31-8-2025 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. Ảnh: TTXVN

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee thăm chính thức Việt Nam có ông Jamie Arbuckle (Đảng New Zealand trên hết), đại biểu Quốc hội; tiến sĩ Parmjeet Parmar (Đảng ACT), đại biểu Quốc hội; bà Lan Pham (Đảng Xanh), đại biểu Quốc hội; bà Jenny Salesa (Đảng Lao động), đại biểu Quốc hội vùng Panmure-Ötāuhu; ông Sam Uffindell (Đảng Dân tộc), đại biểu Quốc hội vùng Tauranga.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (19.6.1975 - 19.6.2025). Mối quan hệ giữa hai nước không ngừng được thắt chặt và phát triển rực rỡ trong những năm qua, với minh chứng là việc nâng cấp lên mức Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 2-2025.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội New Zealand sẽ tới chào Tổng Bí thư Tô Lâm và có các cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Đánh giá về những cột mốc quan trọng trên chặng đường nửa thế kỷ đồng hành, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang nêu rõ việc hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện là sự kiện lịch sử, thể hiện niềm tin vững chắc của cả Việt Nam và New Zealand vào tương lai hợp tác song phương, cũng như quyết tâm đưa quan hệ vươn tầm trong kỷ nguyên hợp tác mới. Từng là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam sau ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất, New Zealand đang là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực.

Kim ngạch thương mại song phương tăng đều qua các năm, đạt gần 1,3 tỉ USD trong năm 2024, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 12 của New Zealand. Bên cạnh kinh tế, hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khác như giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, lao động, giao thông - vận tải cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Việt Nam và New Zealand đang cùng hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 3 tỉ USD vào năm 2026.

Một số hình ảnh TTXVN ghi nhận Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee: