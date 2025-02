Thủ tướng New Zealand vui mừng gặp lại Chủ tịch nước Lương Cường

Buổi tiếp diễn ra nhân dịp Thủ tướng thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai.

Ảnh: Hữu Hưng



Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh Thủ tướng Christopher Luxon lần đầu tiên sang thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng New Zealand; nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Luxon đã góp phần tạo xung lực mới, đưa quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 - 2025).

Chủ tịch nước đánh giá cao New Zealand luôn là đối tác tin cậy, hợp tác tích cực và hỗ trợ Việt Nam trong nửa thế kỷ qua. Chủ tịch nước cho rằng việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện mở ra một giai đoạn hợp tác mới, đưa quan hệ hai nước phát triển toàn diện và sâu rộng hơn, cả ở góc độ song phương và đa phương.

Thủ tướng New Zealand bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch nước sau cuộc gặp tại Hội nghị Cấp cao APEC tháng 11-2024 tại Peru; chân thành cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu mà các Lãnh đạo, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho Thủ tướng và đoàn New Zealand; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm qua và khẳng định mong muốn không ngừng tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo vui mừng trước những thành tựu hợp tác nổi bật trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục đào tạo, nông nghiệp, thương mại, văn hóa, giao lưu nhân dân; nhất trí việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện là bước khởi đầu, trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục cụ thể hóa các nội hàm của khuôn khổ quan hệ mới thông qua xây dựng Chương trình Hành động với các chương trình, biện pháp hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực.

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường các chuyến thăm, trao đổi cấp cao và các cấp; hợp tác sâu sắc hơn nữa về quốc phòng - an ninh; tăng cường trao đổi thông tin, đánh giá về tình hình khu vực và thế giới, hợp tác trong ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn Chính phủ New Zealand đã tăng 56% số lượng học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam và đề nghị New Zealand tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong chuyển giao công nghệ, đào tạo chuyên gia, nhân lực chất lượng cao.

Hai lãnh đạo nhất trí cho rằng Việt Nam và New Zealand chia sẻ quan điểm, tầm nhìn chung về các vấn đề khu vực và thế giới. Trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, APEC, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Thủ tướng Christopher Luxon tái khẳng định sự ủng hộ và hỗ trợ của New Zealand đối với Việt Nam trong vai trò nước chủ nhà APEC năm 2027.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi lời hỏi thăm tới bà Cindy Kiro, Toàn quyền New Zealand, mời bà Toàn quyền sang thăm Việt Nam trong thời gian tới. Thủ tướng Christopher Luxon cũng chuyển lời của Toàn quyền mời Chủ tịch nước sang thăm New Zealand. Chủ tịch nước vui vẻ nhận lời và đề nghị hai bên thu xếp qua đường ngoại giao.

