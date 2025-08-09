Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình "Dưới cờ vinh quang" tại điểm cầu TP HCM

Tối 9-8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình chính luận - nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang" tại điểm cầu TP HCM.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP HCM đến tham dự chương trình

Cùng dự tại điểm cầu TP HCM còn có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Về phía TP HCM, dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị.

Các đại biểu tham dự chương trình

Chương trình chính luận - nghệ thuật "Dưới cờ vinh quang" do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức, phối hợp cùng Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế và Thành ủy TP HCM. Chương trình diễn ra tại 3 điểm cầu Hà Nội, Huế và TP HCM. Trong đó, điểm cầu TP HCM đặt tại Công viên sáng tạo.

Điểm cầu tại TP HCM

"Dưới cờ vinh quang" là một bản trường ca nghệ thuật chính luận, một tuyên ngôn bằng cảm xúc và hình ảnh về lòng yêu nước, về khát vọng hòa bình, về bản lĩnh Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước.

Chương trình khẳng định sự vững vàng, kiên cường, gan dạ, chấp nhận hy sinh gian khổ của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Dưới lá cờ vinh quang, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong, là thành trì vững chắc, là thanh bảo kiếm, là điểm tựa niềm tin vững chắc của Đảng, đất nước và nhân dân.

Khán giả vỡ òa cảm xúc

Khán giả TP HCM xúc động với chương trình

Với thời lượng 100 phút, chương trình "Dưới cờ vinh quang" là sự giao thoa giữa nghệ thuật biểu cảm và công nghệ trình diễn hiện đại. Chương trình được kết nối không chỉ bằng tín hiệu truyền hình, mà bằng sợi dây thiêng liêng của hồn dân tộc. Từ Thủ đô ngàn năm văn hiến, đến Cố đô lắng đọng tinh hoa văn hóa truyền thống, tới Thành phố mang tên Bác đầy năng động.

Chương trình đã dệt nên bức tranh sống động về một Việt Nam thống nhất trong đa dạng, gắn bó hài hòa trong bản sắc.

Tái hiện bức tranh sống động về đất nước Việt Nam thống nhất trên sân khấu

Thông qua các tiết mục nghệ thuật, chương trình "Dưới cờ vinh quang" đã tôn vinh những giá trị lịch sử, nét đẹp văn hóa, những giá trị cao cả của Bộ đội Cụ Hồ, những tầng cao và chiều sâu của giá trị Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khắc họa hình tượng, chiến công của Bộ đội Cụ Hồ - biểu tượng của căn tính quốc gia.

Chương trình cũng khơi gợi lý tưởng cách mạng là ánh sáng dẫn đường. Gửi gắm trách nhiệm, niềm tin và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Khán giả theo dõi chương trình

Chương trình góp phần khơi gợi lý tưởng cách mạng

Học sinh theo dõi chương trình