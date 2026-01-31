HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý nhiều nội dung quan trọng với tỉnh Đồng Tháp

Tin - ảnh: Tâm Minh

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng tỉnh Đồng Tháp đã cơ bản thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 31-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn và đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành giám sát, kiểm tra tại tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc tại Đồng Tháp , thúc đẩy phát triển bầu cử 2026 - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khẩn trương quán triệt các văn bản của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật về bầu cử; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, công tác tuyên truyền, việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và các nội dung trọng tâm để bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác bầu cử.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng tỉnh Đồng Tháp đã cơ bản thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Đồng Tháp tiếp tục bám sát Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia về lựa chọn người ứng cử, về việc nắm danh sách cử tri; tiếp tục quán triệt phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ngày 15-11-2025; đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, lựa chọn được những người tiêu biểu về đức và tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Tháp tiếp tục rà soát, lập, cập nhật, niêm yết danh sách cử tri, bảo đảm quyền bầu cử của công dân, nhất là những người đang làm việc, học tập ở xa, người khuyết tật, người già yếu; quan tâm đối với các địa bàn có tính chất đặc thù như khu công nghiệp, khu vực cửa khẩu có nhiều lao động tự do.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc tại Đồng Tháp , thúc đẩy phát triển bầu cử 2026 - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

Chủ tịch Quốc hội còn đề nghị tỉnh Đồng Tháp bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội do trung ương giới thiệu về địa phương, chủ động nắm tình hình, dư luận trong nhân dân, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị và khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử theo đúng quy định, không để phát sinh điểm nóng làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử; đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

"Tỉnh Đồng Tháp chủ động xây dựng kịch bản triển khai công tác bầu cử, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, dự báo trước các tình huống phát sinh; tổ chức chỉ đạo triển khai chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn các khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu, phiếu bầu, con dấu và địa điểm kiểm phiếu" – Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc tại Đồng Tháp , thúc đẩy phát triển bầu cử 2026 - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã Bao Sao, tỉnh Đồng Tháp

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội đã đến tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã Bao Sao, tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Bộ Chính trị Ủy viên Bộ Chính trị đại biểu quốc hội Thường vụ Quốc hội
