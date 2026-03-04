HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc thực hiện tốt chương trình hành động

GIANG NAM

(NLĐO) - Tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận nhiều kiến nghị sát thực tiễn, nhấn mạnh trách nhiệm thực hiện lời hứa

Chiều 4-3, tại xã Đông Thạnh (TPHCM), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn dự hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại xã Đông Thạnh và kết nối trực tuyến đến hai xã Bình Mỹ, Phú Hòa Đông, thuộc Đơn vị bầu cử số 12.

Những người ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 12 gồm:

- Phạm Đình Dũng, Trưởng ban Ban Quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM.

- Nguyễn Ngọc Hương (Nguyễn Thị Kông Trà) Giám đốc điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên nhiên Việt.

- Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Dương Văn Thăng, Bí thư Đảng ủy Toà án Quân sự Trung ương, Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án Toà án Quân sự Trung ương.

- Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Kiến nghị về đời sống

Từ thực tiễn địa phương, cử tri Nguyễn Thị Nga (xã Đông Thạnh) nêu vấn đề đất đai – lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân vùng ven. Theo bà, quy định về tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất còn bất cập; mức thuế chuyển đổi cao khiến nhiều gia đình gặp khó khi muốn chia đất cho con cháu để ổn định chỗ ở.

Cử tri mong các đại biểu, khi trúng cử, sẽ phản ánh đầy đủ những vướng mắc này tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện chính sách theo hướng hài hòa lợi ích Nhà nước và quyền lợi chính đáng của người dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: TPHCM phải đi nhanh hơn, mạnh hơn trong giai đoạn mới - Ảnh 2.

Cử tri Tô Tấn Đức (xã Đông Thạnh) mong muốn xã Đông Thạnh sẽ sớm lên phường

Cử tri Tô Tấn Đức (xã Đông Thạnh) lại đặt vấn đề ở tầm phát triển lâu dài. Theo ông, sau sáp nhập, Đông Thạnh đã đạt nhiều tiêu chí về dân số, hạ tầng, kinh tế - xã hội và đủ điều kiện xem xét nâng cấp lên phường.

"Nếu được công nhận là phường, địa phương sẽ có thêm điều kiện thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng sống của người dân" – ông Đức bày tỏ và mong các ứng cử viên chuyển tải nguyện vọng này đến cấp có thẩm quyền.

Tại điểm cầu xã Bình Mỹ, cử tri Nguyễn Thị Ngọc Dung đánh giá chương trình hành động của các ứng cử viên bám sát thực tiễn. Tuy nhiên, điều cử tri mong mỏi nhất vẫn là việc thực hiện lời hứa sau bầu cử, cũng như duy trì tiếp xúc, đối thoại thường xuyên để tiếng nói của người dân được lắng nghe kịp thời.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: TPHCM phải đi nhanh hơn, mạnh hơn trong giai đoạn mới - Ảnh 3.

Đông đảo cử đi đến dự Hội nghị

Tiếp nhận hàng chục kiến nghị sau 4 cuộc tiếp xúc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết trong 2 ngày qua, với 4 buổi tiếp xúc tại các xã thuộc địa bàn huyện Củ Chi và Hóc Môn (cũ), ông và 4 ứng cử viên đã tiếp nhận hàng chục ý kiến, kiến nghị, kỳ vọng của cử tri trên vùng "đất thép thành đồng".

Theo ông, các hội nghị tiếp xúc cử tri do TP HCM tổ chức được chuẩn bị bài bản, chuyên nghiệp; cử tri tham dự đông đủ, phát biểu thẳng thắn, trách nhiệm. Nhiều ý kiến bám sát đời sống, đồng thời thể hiện sự đồng thuận với những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước thời gian qua.

"Tôi đánh giá cao các ứng cử viên. Ai cũng đủ điều kiện, đủ sự tin tưởng của cử tri. Tôi mong rằng người nào được bầu trở thành đại biểu Quốc hội đều thực hiện tốt chương trình hành động của mình, thực hiện điều tâm huyết nhất khi quyết định tham gia ứng cử. Đó cũng là tinh thần của Quốc hội" – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: TPHCM phải đi nhanh hơn, mạnh hơn trong giai đoạn mới - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội chụp hình lưu niệm với lãnh đạo TPHCM và xã Đông Thạnh

Không khí các buổi tiếp xúc cho thấy sự gắn bó giữa đại biểu và cử tri không chỉ dừng ở nghi thức, mà hướng đến trách nhiệm cụ thể, hành động rõ ràng – yếu tố then chốt để củng cố niềm tin của nhân dân đối với cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

TPHCM được yêu cầu bứt phá mạnh mẽ

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội cả nước và TPHCM năm 2025 với nhiều kết quả tích cực. Cả nước đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu; tăng trưởng hơn 8%; quy mô nền kinh tế khoảng 514 tỉ USD, xếp thứ 32 thế giới. GDP bình quân đầu người hơn 5.000 USD, riêng TPHCM gần 8.800 USD.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: TPHCM phải đi nhanh hơn, mạnh hơn trong giai đoạn mới - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Tổng thu ngân sách đạt 2,65 triệu tỉ đồng, trong đó TP HCM đóng góp hơn 800.000 tỉ đồng. Kim ngạch xuất khẩu 475 tỉ USD; nông nghiệp vượt 70 tỉ USD, xuất siêu 21 tỉ USD. Hơn 3.000 km đường bộ được hoàn thành, góp phần cải thiện hạ tầng.

Bên cạnh đó, ông thẳng thắn nhìn nhận đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; ứng dụng khoa học - công nghệ chưa đồng đều; chất lượng nhân lực cần tiếp tục nâng cao.

Với vai trò đô thị đặc biệt, TPHCM được yêu cầu phấn đấu tăng trưởng hai con số năm 2026, nâng kinh tế số lên 30% GRDP; đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn riêng. Nhấn mạnh "thể chế là động lực phát triển", Chủ tịch Quốc hội khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế đặc thù cho TPHCM, tăng quyền chủ động, tháo gỡ điểm nghẽn, chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo; đồng thời thực hiện tinh thần "nói ít làm nhiều", đặt lợi ích nhân dân lên trên hết.


